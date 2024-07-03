rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Фото для иллюстрации

В ходе ракетного удара по Севастополю пострадала жительница Ростовской области

3 июля 2024, 06:37
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Жительница Шахт Ростовской области получила ранения во время ракетного обстрела пляжа в Севастополе, сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Ракетная атака пляжа в Севастополе произошла 23 июня. Ранения из-за удара получили больше сотни человек, в том числе дети. Погибли в результате происшествия пятеро отдыхающих.

В Севастополе погибли пять человек и больше 100 пострадали после атаки ВСУ
Узнать подробнее

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил, что среди пострадавших оказалась жительница Шахт Ростовской области. Женщину ранило осколком в шею. Сейчас она находится на лечении в больнице №1 имени Пирогова в Севастополе. Там же оказывают помощь другим пострадавшим во время обстрела.

Сейчас дончанка идет на поправку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что ростовским туристам полностью вернут деньги в случае отказа от поездок в Крым.

Читайте также:
Штраф за недовыпуск автобусов могут ввести для перевозчиков в Ростовской областиРостовчан травят ксилолом, пока зэки чинят трамваиВ Ростове 16-летнего подростка осудят за ДТП с погибшим ребенком
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ракетная атака#Происшествия
Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары
Сегодня, 04:42
Появились кадры крупного пожара в частном секторе Ростова
Вчера, 18:00
Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам
Вчера, 14:15
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
Вчера, 10:39
Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону
Вчера, 12:26
Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках
Вчера, 09:20