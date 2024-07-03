В ходе ракетного удара по Севастополю пострадала жительница Ростовской области

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил, что среди пострадавших оказалась жительница Шахт Ростовской области. Женщину ранило осколком в шею. Сейчас она находится на лечении в больнице №1 имени Пирогова в Севастополе. Там же оказывают помощь другим пострадавшим во время обстрела.