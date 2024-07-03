В ходе ракетного удара по Севастополю пострадала жительница Ростовской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Ракетная атака пляжа в Севастополе произошла 23 июня. Ранения из-за удара получили больше сотни человек, в том числе дети. Погибли в результате происшествия пятеро отдыхающих.
Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил, что среди пострадавших оказалась жительница Шахт Ростовской области. Женщину ранило осколком в шею. Сейчас она находится на лечении в больнице №1 имени Пирогова в Севастополе. Там же оказывают помощь другим пострадавшим во время обстрела.
Сейчас дончанка идет на поправку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что ростовским туристам полностью вернут деньги в случае отказа от поездок в Крым.