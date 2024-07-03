В РЭО отметили лучшие регионы по внесению информации в систему учета отходов

Алексей Буров, заместитель генерального директора по цифровизации РЭО, рассказал, что Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) была запущена 1 декабря 2023 года, и на сегодняшний день в ней уже зарегистрировано более 9,8 тысячи пользователей. Он подчеркнул, что развитие системы происходит с учетом предложений пользователей: разрабатываются аналитические модули и функции, обеспечивающие оперативную реакцию на отклонения реальных показателей от проектных, а также возможность корректно прогнозировать показатели. Также создается управленческий модуль для руководителей.