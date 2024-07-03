В РЭО отметили лучшие регионы по внесению информации в систему учета отходов

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Денис Буцаев, глава РЭО, отметил, что все регионы России активно участвуют в передаче информации в ФГИС УТКО, информирует bel.ru. Наиболее активно передают информацию в систему Калининградская, Новосибирская и Оренбургская области. Эти регионы, по словам Буцаева, не только вносят данные своего уровня, но также обеспечили максимальное размещение информации от региональных операторов и муниципалитетов своих регионов.
Отчеты о передаче данных в ФГИС УТКО от регионов ежемесячно передаются Правительству России. Мониторинг внесения данных в систему на высшем уровне обеспечивает возможность сбора максимального объема информации о сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Среди лидирующих по объему передаваемой информации регионов России также в РЭО выделили Сахалинскую, Тюменскую области, Чувашскую Республику и Татарстан.
Алексей Буров, заместитель генерального директора по цифровизации РЭО, рассказал, что Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) была запущена 1 декабря 2023 года, и на сегодняшний день в ней уже зарегистрировано более 9,8 тысячи пользователей. Он подчеркнул, что развитие системы происходит с учетом предложений пользователей: разрабатываются аналитические модули и функции, обеспечивающие оперативную реакцию на отклонения реальных показателей от проектных, а также возможность корректно прогнозировать показатели. Также создается управленческий модуль для руководителей.
ППК «РЭО» для удобства внесения данных в систему постоянно проводит селекторные совещания, на сайте компании размещены видеоуроки, инструкции и ответы на наиболее частые вопросы.
В соответствии с приказом Минприроды России № 919 от 26.12.2022 г. российские регионы обязаны своевременно предоставлять данные о местах образования и накопления твердых коммунальных отходов, информацию об объектах обработки, утилизации и захоронения отходов, нормативах по накоплению отходов.