rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В РЭО отметили лучшие регионы по внесению информации в систему учета отходов

В РЭО отметили лучшие регионы по внесению информации в систему учета отходов

3 июля 2024, 12:23
Фото: 1MI
ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) представила список регионов-лидеров, которые в наибольшем объеме передают информацию в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Лидерами стали Калининградская, Новосибирская и Оренбургская области

Денис Буцаев, глава РЭО, отметил, что все регионы России активно участвуют в передаче информации в ФГИС УТКО, информирует bel.ru. Наиболее активно передают информацию в систему Калининградская, Новосибирская и Оренбургская области. Эти регионы, по словам Буцаева, не только вносят данные своего уровня, но также обеспечили максимальное размещение информации от региональных операторов и муниципалитетов своих регионов.

Отчеты о передаче данных в ФГИС УТКО от регионов ежемесячно передаются Правительству России. Мониторинг внесения данных в систему на высшем уровне обеспечивает возможность сбора максимального объема информации о сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Среди лидирующих по объему передаваемой информации регионов России также в РЭО выделили Сахалинскую, Тюменскую области, Чувашскую Республику и Татарстан.

Алексей Буров, заместитель генерального директора по цифровизации РЭО, рассказал, что Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) была запущена 1 декабря 2023 года, и на сегодняшний день в ней уже зарегистрировано более 9,8 тысячи пользователей. Он подчеркнул, что развитие системы происходит с учетом предложений пользователей: разрабатываются аналитические модули и функции, обеспечивающие оперативную реакцию на отклонения реальных показателей от проектных, а также возможность корректно прогнозировать показатели. Также создается управленческий модуль для руководителей.

ППК «РЭО» для удобства внесения данных в систему постоянно проводит селекторные совещания, на сайте компании размещены видеоуроки, инструкции и ответы на наиболее частые вопросы.

В соответствии с приказом Минприроды России № 919 от 26.12.2022 г. российские регионы обязаны своевременно предоставлять данные о местах образования и накопления твердых коммунальных отходов, информацию об объектах обработки, утилизации и захоронения отходов, нормативах по накоплению отходов.

Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары
Сегодня, 04:42
Появились кадры крупного пожара в частном секторе Ростова
Вчера, 18:00
Половина проб воды в Ростовской области не соответствует гигиеническим нормам
Вчера, 14:15
Магнитная буря уровня G1 стремительно надвигается на Ростов-на-Дону
Вчера, 10:39
Стоимость платных парковок изменится в Ростове-на-Дону
Вчера, 12:26
Ростовчане предупредили о риске кишечной палочки в родниках
Вчера, 09:20