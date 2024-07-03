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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

3 июля 2024, 12:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину на пешеходном переходе
В Северном микрорайоне Ростова-на-Дону автомобиль сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу, сообщает областное УГИБДД.

Утром 3 июля в Ростове-на-Дону на бульваре Комарова произошло ДТП. 44-летняя женщина вышла на «зебру» недалеко от дома №4, чтобы перейти проезжую часть. В этот момент по дороге мчался 36-летний водитель Renault Captur. Автомобилист не стал останавливаться на пешеходном переходе и снес ростовчанку.

Пешеход получила телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение. На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

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Ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП из-за водителя, который задремал за рулем. Авария унесла жизни двух человек.

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