В Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Утром 3 июля в Ростове-на-Дону на бульваре Комарова произошло ДТП. 44-летняя женщина вышла на «зебру» недалеко от дома №4, чтобы перейти проезжую часть. В этот момент по дороге мчался 36-летний водитель Renault Captur. Автомобилист не стал останавливаться на пешеходном переходе и снес ростовчанку.