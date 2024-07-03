В Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Утром 3 июля в Ростове-на-Дону на бульваре Комарова произошло ДТП. 44-летняя женщина вышла на «зебру» недалеко от дома №4, чтобы перейти проезжую часть. В этот момент по дороге мчался 36-летний водитель Renault Captur. Автомобилист не стал останавливаться на пешеходном переходе и снес ростовчанку.
Пешеход получила телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение. На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП из-за водителя, который задремал за рулем. Авария унесла жизни двух человек.