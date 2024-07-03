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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Ростове-на-Дону платежи по ипотеке выросли вдвое без господдержки

В Ростове-на-Дону платежи по ипотеке выросли до 48,5 тысячи рублей

3 июля 2024, 15:13
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону платежи по ипотеке выросли вдвое без господдержки
Из-за отмены государственной поддержки в Ростове-на-Дону в два раза вырастет ежемесячный ипотечный взнос, сообщают «Известия».

С 1 июля в России отменили господдержку, которая позволяла гражданам брать ипотеку на квартиры в новостройках под 8% годовых. Теперь ее дадут в среднем под 18%. Это стало причиной роста ежемесячного взноса по кредиту на жилье. Так, в Ростове-на-Дону платеж увеличился с 23,6 до 48,5 тысячи рублей.

Эксперты прогнозируют, что такие резкие ценовые перемены повлекут снижение одобряемости по таким кредитам и в целом спрос на них. Актуальность приобретут все возможные схемы понижения долговой нагрузки, которые уже скоро начнут предлагать застройщики и банки.

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Помимо этого, есть вероятность, что ростовчане будут больше внимания обращать на вторичное, загородное и съемное жилье.

Ранее в Ростове-на-Дону на 25% подорожали квартиры в новостройках. Стало известно за сколько теперь можно купить жилье в донской столице.

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