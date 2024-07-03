В Ростове-на-Дону платежи по ипотеке выросли до 48,5 тысячи рублей

С 1 июля в России отменили господдержку, которая позволяла гражданам брать ипотеку на квартиры в новостройках под 8% годовых. Теперь ее дадут в среднем под 18%. Это стало причиной роста ежемесячного взноса по кредиту на жилье. Так, в Ростове-на-Дону платеж увеличился с 23,6 до 48,5 тысячи рублей.