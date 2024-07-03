В Ростове-на-Дону платежи по ипотеке выросли до 48,5 тысячи рублей

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
С 1 июля в России отменили господдержку, которая позволяла гражданам брать ипотеку на квартиры в новостройках под 8% годовых. Теперь ее дадут в среднем под 18%. Это стало причиной роста ежемесячного взноса по кредиту на жилье. Так, в Ростове-на-Дону платеж увеличился с 23,6 до 48,5 тысячи рублей.
Эксперты прогнозируют, что такие резкие ценовые перемены повлекут снижение одобряемости по таким кредитам и в целом спрос на них. Актуальность приобретут все возможные схемы понижения долговой нагрузки, которые уже скоро начнут предлагать застройщики и банки.
Помимо этого, есть вероятность, что ростовчане будут больше внимания обращать на вторичное, загородное и съемное жилье.
Ранее в Ростове-на-Дону на 25% подорожали квартиры в новостройках. Стало известно за сколько теперь можно купить жилье в донской столице.