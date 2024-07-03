В Ростове-на-Дону прокуратура нашла нарушения в работе светофоров

Прокуратура Ростова провела проверку работы светофоров после обращения председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых. Так, было выявлено, что на 26 перекрестках города не работает система звукового оповещения светофоров. Она необходима для более комфортного перемещения слабовидящих людей.