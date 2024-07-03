В Ростове-на-Дону прокуратура нашла нарушения в работе светофоров

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Прокуратура Ростова провела проверку работы светофоров после обращения председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых. Так, было выявлено, что на 26 перекрестках города не работает система звукового оповещения светофоров. Она необходима для более комфортного перемещения слабовидящих людей.
Отсутствие сигнала нарушает права лиц с ограниченными возможностями. В связи с этим прокуратура вынесла городским властям соответствующее представление. Исполнение требований об оборудовании светофоров взято ведомством на контроль.
Ранее следователи проверили сообщение о насильственных действиях по отношению к старикам и инвалидам в одном из домов-интернатов Ростовской области.