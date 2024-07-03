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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

В Ростове-на-Дону выявлены нарушения в работе светофоров

В Ростове-на-Дону прокуратура нашла нарушения в работе светофоров

3 июля 2024, 15:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону выявлены нарушения в работе светофоров
Прокуратура в Ростове-на-Дону выявила отсутствие звукового сигнала у части количества светофоров, сообщает областное надзорное ведомство.

Прокуратура Ростова провела проверку работы светофоров после обращения председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых. Так, было выявлено, что на 26 перекрестках города не работает система звукового оповещения светофоров. Она необходима для более комфортного перемещения слабовидящих людей.

Отсутствие сигнала нарушает права лиц с ограниченными возможностями. В связи с этим прокуратура вынесла городским властям соответствующее представление. Исполнение требований об оборудовании светофоров взято ведомством на контроль.

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Ранее следователи проверили сообщение о насильственных действиях по отношению к старикам и инвалидам в одном из домов-интернатов Ростовской области.

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