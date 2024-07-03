В Ростове-на-Дону введут запрет на разворот на проспекте 40-летия Победы

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Водителей предупреждают, что с 6 июля в Ростове-на-Дону будет запрещен разворот налево по улице 40-летия Победы. Речь идет о зоне недалеко от дома 318 и детского сада №295. Теперь автомобилистам придется проехать примерно на 400 метров вперед для разворота на кольцевом участке дороги.
Ограничения введены в рамках проекта по совершенствованию схемы организации дорожного движения.
Водителям транспортных средств рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок по городу.
Ранее стало известно о начале голосования за реорганизацию схемы движения в центре Ростова-на-Дону. Здесь могут ввести одностороннее движение.