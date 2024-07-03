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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

В Ростове-на-Дону введут запрет на разворот на проспекте 40-летия Победы

В Ростове-на-Дону введут запрет на разворот на проспекте 40-летия Победы

3 июля 2024, 13:44
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону введут запрет на разворот на проспекте 40-летия Победы
В Ростове-на-Дону запретят разворачиваться на проезжей части по улице 40-летия Победы, сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Водителей предупреждают, что с 6 июля в Ростове-на-Дону будет запрещен разворот налево по улице 40-летия Победы. Речь идет о зоне недалеко от дома 318 и детского сада №295. Теперь автомобилистам придется проехать примерно на 400 метров вперед для разворота на кольцевом участке дороги.

Ограничения введены в рамках проекта по совершенствованию схемы организации дорожного движения.

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Водителям транспортных средств рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок по городу.

Ранее стало известно о начале голосования за реорганизацию схемы движения в центре Ростова-на-Дону. Здесь могут ввести одностороннее движение.

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