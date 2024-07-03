В Ростовской области массово погибли пчелы

В хуторе Красный Кут Ростовской области погибли сотни пчел. Пасечники рассказали, что насекомые вернулись с полей подсолнухов в опьяненном состоянии. Позже половина из них умерла. Владельцы медового угодья заметили, что возле одного улья лежат мертвые пчелы и не предали этому значения, думая, что всему виной жара.