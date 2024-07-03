В Ростовской области массово погибли пчелы

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
В хуторе Красный Кут Ростовской области погибли сотни пчел. Пасечники рассказали, что насекомые вернулись с полей подсолнухов в опьяненном состоянии. Позже половина из них умерла. Владельцы медового угодья заметили, что возле одного улья лежат мертвые пчелы и не предали этому значения, думая, что всему виной жара.
Через время пчеловоды района начали бить тревогу в общем чате. У всех массово начали гибнуть пчелы. Люди вновь пошли осмотреть территорию и ужаснулись. Под каждым из 80 пчелиных домиков лежали сотни мертвых насекомых.
Пасечники выяснили у администрации района, что 30 июня на этих полях проходило травление новым препаратом, из-за которого пчелы умирают всего за пару дней. Однако предупреждения никакого не было. Пчеловоды волнуются, что подобное может вызвать экологическую катастрофу.
Ранее стало известно, что напугавшие москвичей гигантские осы могут заполонить Ростовскую область.