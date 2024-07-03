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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

На трех улицах в центре Ростова могут ввести одностороннее движение

В центре Ростова могут ввести одностороннее движение

3 июля 2024, 11:13
Фото: 1MI
На трех улицах в центре Ростова могут ввести одностороннее движение
Жителей Ростова просят проголосовать за возможные изменения в схеме движения в центре города, сообщила администрация Пролетарского района.

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города рассматривается вопрос изменения направления одностороннего движения на трех участках в центре Ростова. Речь идет о переулке Крепостном от Горького до Садовой; улице Суворова от Крепостного до Нахичеванского и переулке Нахичеванском от Адыгейской до Суворова.

На трех улицах в центре Ростова могут ввести одностороннее движениеНа трех улицах в центре Ростова могут ввести одностороннее движение
На трех улицах в центре Ростова могут ввести одностороннее движение
Фото: Портал «Активный ростовчанин»

Власти полагают, что решение в столь сложном вопросе должны принять сами ростовчане. Рассмотреть инициативу Департамента предлагают на портале «Активный ростовчанин». Там же можно поддержать одно из предложений чиновников. Голосование продлится до 31 июля. Пока в нем приняли участие лишь 11 человек.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону запретят парковку возле Перинатального центра.

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