В центре Ростова могут ввести одностороннее движение

Власти полагают, что решение в столь сложном вопросе должны принять сами ростовчане. Рассмотреть инициативу Департамента предлагают на портале «Активный ростовчанин». Там же можно поддержать одно из предложений чиновников. Голосование продлится до 31 июля. Пока в нем приняли участие лишь 11 человек.