В центре Ростова могут ввести одностороннее движение

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города рассматривается вопрос изменения направления одностороннего движения на трех участках в центре Ростова. Речь идет о переулке Крепостном от Горького до Садовой; улице Суворова от Крепостного до Нахичеванского и переулке Нахичеванском от Адыгейской до Суворова.
Власти полагают, что решение в столь сложном вопросе должны принять сами ростовчане. Рассмотреть инициативу Департамента предлагают на портале «Активный ростовчанин». Там же можно поддержать одно из предложений чиновников. Голосование продлится до 31 июля. Пока в нем приняли участие лишь 11 человек.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону запретят парковку возле Перинатального центра.