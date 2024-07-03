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Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

В Ростовской области ввели ограничение на пребывание в лесах

Жителям Ростовской области запретили заезжать в леса на машинах

3 июля 2024, 18:34
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области ввели ограничение на пребывание в лесах
В Ростовской области начал действовать запрет на пребывание людей и автотранспорта на территории лесных массивов, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте опубликования правовых актов.

В Ростовской области ввели ограничение на посещение территорий лесов. Так, с 3 по 23 июля 2024 года запрещено пребывание людей и транспорта на лесных участках. Помимо этого нельзя проводить любые работы не связанные с лесной охраной. Данные меры нужны для обеспечения пожарной безопасности.

На въезде в леса будут установлены шлагбаумы, система контрольно-пропускных пунктов и информационные стенды.

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Запрет не распространяется на спецтехнику и сотрудников, осуществляющих противопожарные мероприятия в лесах.

Ранее крупный пожар в поле парализовал движение транспорта на автодороге «Ростов — Таганрог».

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Природа#Лес#Лесные пожары#Транспорт#Огонь#Пожарная безопасность#Лесной массив
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