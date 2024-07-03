Жителям Ростовской области запретили заезжать в леса на машинах

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
В Ростовской области ввели ограничение на посещение территорий лесов. Так, с 3 по 23 июля 2024 года запрещено пребывание людей и транспорта на лесных участках. Помимо этого нельзя проводить любые работы не связанные с лесной охраной. Данные меры нужны для обеспечения пожарной безопасности.
На въезде в леса будут установлены шлагбаумы, система контрольно-пропускных пунктов и информационные стенды.
Запрет не распространяется на спецтехнику и сотрудников, осуществляющих противопожарные мероприятия в лесах.
Ранее крупный пожар в поле парализовал движение транспорта на автодороге «Ростов — Таганрог».