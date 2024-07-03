Жителям Ростовской области запретили заезжать в леса на машинах

В Ростовской области ввели ограничение на посещение территорий лесов. Так, с 3 по 23 июля 2024 года запрещено пребывание людей и транспорта на лесных участках. Помимо этого нельзя проводить любые работы не связанные с лесной охраной. Данные меры нужны для обеспечения пожарной безопасности.