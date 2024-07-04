Автобус провалился на отремонтированной дороге в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Они рассказали, что на улице Вавилова частично провалился автобус, из-за чего он не может самостоятельно выехать. Автор уточнил, что здесь был проведен ремонт.
Согласно данным онлайн-карт, на этой улице появилась небольшая пробка. Но официальной информации о случившемся не поступало.
«Дороги для вездеходов сделаны», — написали пользователи в комментариях. Другие предположили, что водитель автобуса не так повернул и попал в яму.
Отмечается, что через некоторое время транспорт удалось поставить на проезжую часть.
До этого автомобиль каршеринга вертикально провалился в яму на дороге в донской столице.
Ранее девушка на автомобиле провалилась в котлован в Ростове-на-Дону.