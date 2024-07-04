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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Автобус провалился на отремонтированной дороге в Ростове-на-Дону

Автобус провалился на отремонтированной дороге в Ростове-на-Дону

4 июля 2024, 13:09
Фото: 1MI
Автобус провалился на отремонтированной дороге в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону маршрутный автобус в четверг, 4 июля, застрял на отремонтированном участке дороги, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что на улице Вавилова частично провалился автобус, из-за чего он не может самостоятельно выехать. Автор уточнил, что здесь был проведен ремонт.

Согласно данным онлайн-карт, на этой улице появилась небольшая пробка. Но официальной информации о случившемся не поступало.

Фото: Соцсети Это Ростов

«Дороги для вездеходов сделаны», — написали пользователи в комментариях. Другие предположили, что водитель автобуса не так повернул и попал в яму.

Отмечается, что через некоторое время транспорт удалось поставить на проезжую часть.

До этого автомобиль каршеринга вертикально провалился в яму на дороге в донской столице.

Ранее девушка на автомобиле провалилась в котлован в Ростове-на-Дону.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорога#Автобус#Происшествие
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