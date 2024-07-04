rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Пивоваренный завод «Балтика» запустил в Ростове производство тонизирующего витаминизированного безалкогольного напитка «Для СВОих»

«Балтика» в Ростове запустила производство напитка для участников СВО

4 июля 2024, 16:46
Фото: Пивоваренный завод «Балтика»
Пивоваренный завод «Балтика» запустил в Ростове производство тонизирующего витаминизированного безалкогольного напитка «Для СВОих»
Пивоваренный завод «Балтика» запустил в Ростове производство тонизирующего витаминизированного безалкогольного напитка «Для СВОих», сообщила пресс-служба компании.

Первая партия напитка под названием «Для СВОих» отправится на фронт 11 июля. Ее бесплатно раздадут бойцам. Напиток безалкогольный и, по заверениям производителя, тонизирующий и витаминизированный. Вкус у него лайма и мяты.

«Балтика» утверждает, что напиток «Для СВОих» будут производить исключительно для участников боевых действий. Регулярность и объемы поставок определят из потребности бойцов.

Решение начать производство такого напитка «Балтика» объяснила желанием поддержать военнослужащих. В Ростове изготавливать «Для СВОих» оказалось проще из-за относительной близости к фронту.

Ещё один донской депутат примет участие в спецоперации
Узнать подробнее

Ранее охотничьи ружья для стрельбы по дронам передала Ростовская область на фронт.

Читайте также:
Названы самые востребованные специалисты в Ростовской областиСтало известно, как правительство Ростовской области приватизирует «РостовАвтоДор»Прокуратура хочет взыскать с подрядчика парка «Дружба» в Ростове 225 млн рублей
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Ростовчане греют воду в кастрюлях, а депутатам не дает покоя детский конкурс красоты
Сегодня, 15:09
Много красного и золотого: стало известно, как украсят Ростов ко Дню города
Сегодня, 14:07
Груженный ячменем теплоход сел на мель на реке Дон в Ростовской области
Сегодня, 15:19
Жительница Азова погибла из-за удара ледяной глыбой в Сочи
Сегодня, 13:35
Хомяка не «натапать»: почему ростовчане не смогут заработать в Hamster Kombat
Сегодня, 08:18
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11