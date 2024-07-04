«Балтика» в Ростове запустила производство напитка для участников СВО

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Первая партия напитка под названием «Для СВОих» отправится на фронт 11 июля. Ее бесплатно раздадут бойцам. Напиток безалкогольный и, по заверениям производителя, тонизирующий и витаминизированный. Вкус у него лайма и мяты.
«Балтика» утверждает, что напиток «Для СВОих» будут производить исключительно для участников боевых действий. Регулярность и объемы поставок определят из потребности бойцов.
Решение начать производство такого напитка «Балтика» объяснила желанием поддержать военнослужащих. В Ростове изготавливать «Для СВОих» оказалось проще из-за относительной близости к фронту.