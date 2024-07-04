Доходный дом Гродзинского в Ростове-на-Дону стал памятником архитектуры

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Ростове-на-Дону появился новый памятник архитектуры. Им стало 110-летнее здание, которое находится по адресу улица Станиславского, 224, литер А. Это доходный дом А. А. Гродзинского. Он построен в 1914 году. Его включили в перечень выявленных объектов культурного наследия в качестве памятника истории.
Контролировать выполнение постановления будет начальник отдела охраны ОКН Илья Коробов.
Ранее на компанию «Альянс-М», которая занимается реставрацией Парамоновских складов в Ростове, подали в суд. Организация сорвала сроки восстановительных работ на объекте.
До этого стало известно, что в донской столице отреставрируют здание женского училища и дом виноделов Титровых.