Доходный дом Гродзинского в Ростове-на-Дону стал памятником архитектуры

В Ростове-на-Дону появился новый памятник архитектуры. Им стало 110-летнее здание, которое находится по адресу улица Станиславского, 224, литер А. Это доходный дом А. А. Гродзинского. Он построен в 1914 году. Его включили в перечень выявленных объектов культурного наследия в качестве памятника истории.