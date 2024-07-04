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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

Доходный дом Гродзинского в Ростове-на-Дону стал памятником архитектуры

Доходный дом Гродзинского в Ростове-на-Дону стал памятником архитектуры

4 июля 2024, 11:55
Фото: Яндекс Карта
Доходный дом Гродзинского в Ростове-на-Дону стал памятником архитектуры
В Ростове-на-Дону старинный дом на Станиславского признали памятником истории и архитектуры. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации Ростовской области.

В Ростове-на-Дону появился новый памятник архитектуры. Им стало 110-летнее здание, которое находится по адресу улица Станиславского, 224, литер А. Это доходный дом А. А. Гродзинского. Он построен в 1914 году. Его включили в перечень выявленных объектов культурного наследия в качестве памятника истории.

Контролировать выполнение постановления будет начальник отдела охраны ОКН Илья Коробов.

В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома на Станиславского и Социалистической
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Ранее на компанию «Альянс-М», которая занимается реставрацией Парамоновских складов в Ростове, подали в суд. Организация сорвала сроки восстановительных работ на объекте.

До этого стало известно, что в донской столице отреставрируют здание женского училища и дом виноделов Титровых.

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