Глава ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске

В рамках Стратегии развития банк планирует увеличить сеть отделений на 40%: за три года количество точек достигнет 1,8 тысяч, офисы ВТБ будут открыты во всех регионах страны, в том числе в небольших населенных пунктах с населением от 50 тысяч человек. Развитие офисной сети и курьерского канала повысит для россиян доступность обслуживания в ВТБ в 2 раза и расширит потенциальный охват финансовыми услугами банка до 100 млн жителей России.