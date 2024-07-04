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«Главрыбвод» в Дагестане спас нерестово-выростные водоемы

«Главрыбвод» в Дагестане спас нерестово-выростные водоемы

4 июля 2024, 18:46
Фото: Пресс-центр ФГБУ Главрыбвод
Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы ФГБУ «Главрыбвод» признаны крупнейшими из существующих в Республике Дагестан нерестилищ водных биологических ресурсов.

Через Гудийскую протоку реки Терек осуществляется водообеспечение водоемов; водозабор из нее происходит по Зенковскому, Ждановскому и Сиражудиновскому водопитающим каналам. Эти каналы находятся в ведении Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод». В июле 2016 года на реке Терек произошел крупный паводок, а последствием случившегося стало практически полное заиление перечисленных каналов.

Терско-Каспийский филиал занимался расчисткой этих каналов в течение пяти последних лет, в итоге специалисты смогли расчистить более 1 млн куб. м грунта. Однако все эти мероприятия не смогли обеспечить полного заполнения водоемов, сообщает kp.ru.

В июне 2021 года Росрыболовство при участии представителей органов власти Республики Дагестан приняло решение частично расчистить Гудийскую протоку Терека для нормализации водообеспечения нерестово-выростных водоемов.

По информации, предоставленной первым замначальника Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омаром Микаиловым, работы по расчистке Гудийской протоки велись на участке протяженностью 11,3 км — от ее начала до водозаборных сооружений трех водопитающих каналов. В общей сложности было изъято порядка 800 тыс. куб. м ила. Для расчистки протоки привлекли 12 экскаваторов, 25 самосвалов и 3 бульдозера, были выбраны колоссальные объемы грунта и построен канал от начала Шавинского разлива до последнего водозаборного сооружения протяженностью порядка 11 км. Данный канал обеспечивает пропуск 75 куб. м/сек. воды; его ширина на различных участках колеблется в пределах 25–51 метра, а высота составляет около 1,5–2 м.

Работы по расчистке Гудийской протоки реки Терек уже завершены, вода поступает в каналы, которые, наполняясь, несут ее к нерестово-выростным водоемам. С помощью мелиоративных мероприятий специалисты филиала восстановили водоснабжение и нормативное гидрологическое состояние Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов, сохранив тем самым ценный воспроизводственный участок.

«С учетом масштаба негативного воздействия на экосистему из-за полного высыхания каналов и обмеления водоемов решена критически важная для региона природоохранная задача», — поделился результатами работы председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

По мнению экспертов, мелиоративные работы на водных объектах необходимо проводить систематически и на постоянной основе. Это поможет быстрее и практически полностью восстановить нормальное состояние водных биоресурсов России и повысить эффективность проводимых работ.

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