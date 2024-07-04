«Главрыбвод» в Дагестане спас нерестово-выростные водоемы

По информации, предоставленной первым замначальника Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Омаром Микаиловым, работы по расчистке Гудийской протоки велись на участке протяженностью 11,3 км — от ее начала до водозаборных сооружений трех водопитающих каналов. В общей сложности было изъято порядка 800 тыс. куб. м ила. Для расчистки протоки привлекли 12 экскаваторов, 25 самосвалов и 3 бульдозера, были выбраны колоссальные объемы грунта и построен канал от начала Шавинского разлива до последнего водозаборного сооружения протяженностью порядка 11 км. Данный канал обеспечивает пропуск 75 куб. м/сек. воды; его ширина на различных участках колеблется в пределах 25–51 метра, а высота составляет около 1,5–2 м.