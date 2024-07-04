rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Фото для иллюстрации

Груженный ячменем теплоход сел на мель на реке Дон в Ростовской области

4 июля 2024, 15:19
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Теплоход «Нефтерудовоз-29М» сошел с якоря и сел на мель в районе Александровского рейда в Ростове, сообщили в МЧС.

Информация о ЧП поступила 4 июля в 16.30 мск. Теплоход «Нефтерудовоз-29М» сошел с якоря и сел на мель в реке Дон в районе Александровского рейда в Ростове. Судно гружено ячменем. К месту происшествия направлены два буксира.

В Минприроды прокомментировали слив черной жижи в Таганрогский залив
Узнать подробнее

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Судовой ход не нарушен. Розлива горючего удалось избежать.

Ситуация находится на контроле в управлении МЧС.

Ранее уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью. Из-за происшествия с «Азово-Донского зернового терминала» взыскали 656 тысяч рублей.

Читайте также:
Ростовчане греют воду в кастрюлях, а депутатам не дает покоя детский конкурс красотыШтраф за недовыпуск автобусов могут ввести для перевозчиков в Ростовской областиВ Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухом
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчане греют воду в кастрюлях, а депутатам не дает покоя детский конкурс красоты
Сегодня, 15:09
Много красного и золотого: стало известно, как украсят Ростов ко Дню города
Сегодня, 14:07
Жительница Азова погибла из-за удара ледяной глыбой в Сочи
Сегодня, 13:35
Хомяка не «натапать»: почему ростовчане не смогут заработать в Hamster Kombat
Сегодня, 08:18
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11