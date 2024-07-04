Груженный ячменем теплоход сел на мель на реке Дон в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Информация о ЧП поступила 4 июля в 16.30 мск. Теплоход «Нефтерудовоз-29М» сошел с якоря и сел на мель в реке Дон в районе Александровского рейда в Ростове. Судно гружено ячменем. К месту происшествия направлены два буксира.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. Судовой ход не нарушен. Розлива горючего удалось избежать.
Ситуация находится на контроле в управлении МЧС.
Ранее уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью. Из-за происшествия с «Азово-Донского зернового терминала» взыскали 656 тысяч рублей.