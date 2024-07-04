Груженный ячменем теплоход сел на мель на реке Дон в Ростовской области

Информация о ЧП поступила 4 июля в 16.30 мск. Теплоход «Нефтерудовоз-29М» сошел с якоря и сел на мель в реке Дон в районе Александровского рейда в Ростове. Судно гружено ячменем. К месту происшествия направлены два буксира.