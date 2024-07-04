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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Программист объяснил, почему ростовчане ничего не заработают в Hamster Kombat

Хомяка не «натапать»: почему ростовчане не смогут заработать в Hamster Kombat

4 июля 2024, 08:18
Фото: Анна Ивченко / rostovgazeta.ru
Программист объяснил, почему ростовчане ничего не заработают в Hamster Kombat

Программист объяснил, почему ростовчане ничего не заработают в Hamster Kombat

Игра, в которой нужно кликать на хомяка и получать за это монетки, с момента своего выпуска 25 марта 2024 года завладела вниманием более чем 150 миллионов пользователей. Ростовский разработчик онлайн-игр Артем Рыбальченко рассказал RostovGazeta, реально ли заработать на Hamster Kombat.

По словам Артема Рыбальченко, игра Hamster Kombat построена по принципу простейшего кликера, какого-либо сюжета или разнообразия игрового процесса практически нет. Пользователь поднимает свой уровень посредством заработанных за клики бонусов. Их же он может потратить на покупку внутриигровых дополнений, которые позволяют упростить зарабатывание новых монеток.

«Ажиотаж вокруг хомяка вызван тем, что разработчики якобы пообещали в будущем перевести заработанные игроками монетки в криптовалюту. Это действительно может произойти. Но обычно сразу после листинга в подобных кликерах возможность у игроков зарабатывать новые монеты пропадает», — объясняет эксперт.
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Артем Рыбальченко добавляет, что далеко не всем кликерам удается в итоге прийти к переводу внутриигровых бонусов в криптовалюту.

«На российском рынке я знаю только один удачный пример — Notcoin. Он также, как и Hamster Kombat, был запущен на базе Telegram. Конвертация игровых монет в будущую криптовалюту зависит от количества игроков и их активности. Но все-таки разработчики не могут дать 100% гарантию, что смогут вывести валюту на биржу», — отмечает создатель онлайн-игр из Ростова.

Ранее RostovGazeta писала о том, что чиновников в Ростове обяжут отчитываться о доходах в криптовалюте с 2023 года.

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