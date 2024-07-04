Хомяка не «натапать»: почему ростовчане не смогут заработать в Hamster Kombat

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По словам Артема Рыбальченко, игра Hamster Kombat построена по принципу простейшего кликера, какого-либо сюжета или разнообразия игрового процесса практически нет. Пользователь поднимает свой уровень посредством заработанных за клики бонусов. Их же он может потратить на покупку внутриигровых дополнений, которые позволяют упростить зарабатывание новых монеток.
«Ажиотаж вокруг хомяка вызван тем, что разработчики якобы пообещали в будущем перевести заработанные игроками монетки в криптовалюту. Это действительно может произойти. Но обычно сразу после листинга в подобных кликерах возможность у игроков зарабатывать новые монеты пропадает», — объясняет эксперт.
Артем Рыбальченко добавляет, что далеко не всем кликерам удается в итоге прийти к переводу внутриигровых бонусов в криптовалюту.
«На российском рынке я знаю только один удачный пример — Notcoin. Он также, как и Hamster Kombat, был запущен на базе Telegram. Конвертация игровых монет в будущую криптовалюту зависит от количества игроков и их активности. Но все-таки разработчики не могут дать 100% гарантию, что смогут вывести валюту на биржу», — отмечает создатель онлайн-игр из Ростова.
Ранее RostovGazeta писала о том, что чиновников в Ростове обяжут отчитываться о доходах в криптовалюте с 2023 года.