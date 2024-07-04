Хомяка не «натапать»: почему ростовчане не смогут заработать в Hamster Kombat

«На российском рынке я знаю только один удачный пример — Notcoin. Он также, как и Hamster Kombat, был запущен на базе Telegram. Конвертация игровых монет в будущую криптовалюту зависит от количества игроков и их активности. Но все-таки разработчики не могут дать 100% гарантию, что смогут вывести валюту на биржу», — отмечает создатель онлайн-игр из Ростова.