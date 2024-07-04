Мама с дочкой попали под колеса авто на дороге в Ростовской области

Ранее в Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Авария произошла на бульваре Комарова 3 июля. Женщина переходила проезжую часть по «зебре», в этот же момент по дороге мчался водитель Renault Captur. Автомобилист не стал останавливаться на пешеходном переходе и снес ростовчанку. Сейчас она находится в больнице.