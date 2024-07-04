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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Фото для иллюстрации

Мама с дочкой попали под колеса авто на дороге в Ростовской области

4 июля 2024, 13:12
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Шестилетняя девочка пострадала в ДТП в городе Зверево, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Авария произошла утром 4 июля. Рядом с домом №22 на улице Ивановской в Зверево водитель ВАЗ -21114 сбил женщину и ребенка. Они переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения пострадал ребенок — шестилетняя девочка.В результате столкновения пострадал ребенок — шестилетняя девочка.
В результате столкновения пострадал ребенок — шестилетняя девочка.
Фото: ГИБДД

В результате столкновения пострадал ребенок — шестилетняя девочка. Сейчас с травмами она доставлена в больницу. Что с ее мамой, не сообщается.

Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.

Ранее в Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Авария произошла на бульваре Комарова 3 июля. Женщина переходила проезжую часть по «зебре», в этот же момент по дороге мчался водитель Renault Captur. Автомобилист не стал останавливаться на пешеходном переходе и снес ростовчанку. Сейчас она находится в больнице.

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