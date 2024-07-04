Мама с дочкой попали под колеса авто на дороге в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Авария произошла утром 4 июля. Рядом с домом №22 на улице Ивановской в Зверево водитель ВАЗ -21114 сбил женщину и ребенка. Они переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате столкновения пострадал ребенок — шестилетняя девочка. Сейчас с травмами она доставлена в больницу. Что с ее мамой, не сообщается.
Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.
Ранее в Ростове-на-Дону иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Авария произошла на бульваре Комарова 3 июля. Женщина переходила проезжую часть по «зебре», в этот же момент по дороге мчался водитель Renault Captur. Автомобилист не стал останавливаться на пешеходном переходе и снес ростовчанку. Сейчас она находится в больнице.