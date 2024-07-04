Много красного и золотого: стало известно, как украсят Ростов ко Дню города

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В сентябре Ростов отметит свое 275-летие. Власти подготовили брендбук и концепцию комплексного оформления города. Базовыми цветами логотипа праздника в этом году стали белый, красный, синий, золотой. Слоганом праздника выбрали: «Ростов-на-Дону — сердце Юга».
Градоначальник Алексей Логвиненко уточнил, что дизайнерские решения могут брать на вооружение и представители бизнеса, если захотят оформить фасады, площадки и помещения ко Дню города.
На празднование Дня города в Ростове в этом году потратят 16 миллионов рублей.