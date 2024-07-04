Много красного и золотого: стало известно, как украсят Ростов ко Дню города

В сентябре Ростов отметит свое 275-летие. Власти подготовили брендбук и концепцию комплексного оформления города. Базовыми цветами логотипа праздника в этом году стали белый, красный, синий, золотой. Слоганом праздника выбрали: «Ростов-на-Дону — сердце Юга».