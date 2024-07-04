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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Власти представили концепцию оформления Ростова ко Дню города

Много красного и золотого: стало известно, как украсят Ростов ко Дню города

4 июля 2024, 14:07
Фото: rostovgazeta.ru
Власти представили концепцию оформления Ростова ко Дню города

Власти представили концепцию оформления Ростова ко Дню города

Базовыми цветами логотипа праздника в 2024 году стали белый, красный, синий, золотой, рассказал глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

В сентябре Ростов отметит свое 275-летие. Власти подготовили брендбук и концепцию комплексного оформления города. Базовыми цветами логотипа праздника в этом году стали белый, красный, синий, золотой. Слоганом праздника выбрали: «Ростов-на-Дону — сердце Юга».

Концепция оформления Ростова ко Дню городаКонцепция оформления Ростова ко Дню города
Концепция оформления Ростова ко Дню городаКонцепция оформления Ростова ко Дню города
Концепция оформления Ростова ко Дню города
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Градоначальник Алексей Логвиненко уточнил, что дизайнерские решения могут брать на вооружение и представители бизнеса, если захотят оформить фасады, площадки и помещения ко Дню города.

На празднование Дня города в Ростове в этом году потратят 16 миллионов рублей.

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