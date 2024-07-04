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Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В топ самых дефицитных сотрудников в Ростовской области вошли дворники

Названы самые востребованные специалисты в Ростовской области

4 июля 2024, 16:24
Фото: 1MI
В топ самых дефицитных сотрудников в Ростовской области вошли дворники

Острый дефицит дворников сложился в Ростовской области

В топ самых дефицитных сотрудников в Ростовской области вошли дворники, продавцы и администраторы магазина, сообщают аналитики hh.ru.

В июне, как и в мае, работодателям в регионе сложнее всего было найти дворников. На одну вакансию дворника приходится 0,4 резюме. Нормальный уровень конкуренции на рынке труда — от четырех до восьми резюме на одну вакансию. Если показатель составляет меньше двух резюме на вакансию, речь идет о серьезном кадровом голоде.

Также в топ востребованных специалистов в Ростовской области попали продавцы. На одну вакансию для них приходится 0,5 резюме. Замыкают тройку лидеров токари, фрезеровщики и шлифовщики. На одну вакансию для таких специалистов приходится 0,6 резюме от соискателей.

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Аналитики также отмечают потребность рынка труда региона в поварах, кондитерах, директорах магазинов, автослесарях и сантехниках.

Ранее RostovGazeta рассказала, как и куда устроить на работу подростка в 2024 году в Ростове.

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