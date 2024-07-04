Названы самые востребованные специалисты в Ростовской области

В июне, как и в мае, работодателям в регионе сложнее всего было найти дворников. На одну вакансию дворника приходится 0,4 резюме. Нормальный уровень конкуренции на рынке труда — от четырех до восьми резюме на одну вакансию. Если показатель составляет меньше двух резюме на вакансию, речь идет о серьезном кадровом голоде.