Недоделанную дорогу в Ростовской области приняли за взятку

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По информации следствия, в 2023 году замглавы администрации получил 150 тысяч рублей в качестве взятки. Ее передал подрядчик, чтобы ему подписали акты выполненных работ.
Речь идет об обновлении внутрипоселковой дороги в станице Советской. Однако реализация проекта до конца не завершилась.
Отмечается, что посредником в передаче денег выступил старший инспектор администрации. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения.
Читайте также о том, как сотрудница налоговой в Ростове заставила предпринимателя заплатить ей 5 миллионов рублей.