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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Сотрудников администрации района в Ростовской области будут судить за взятку

Недоделанную дорогу в Ростовской области приняли за взятку

4 июля 2024, 12:22
Фото: 1MI

Сотрудников администрации района в Ростовской области будут судить за взятку

В Ростовской области будут судить сотрудников администрации Советского района по делу о взятке, сообщили в региональной прокуратуре.

По информации следствия, в 2023 году замглавы администрации получил 150 тысяч рублей в качестве взятки. Ее передал подрядчик, чтобы ему подписали акты выполненных работ.

Речь идет об обновлении внутрипоселковой дороги в станице Советской. Однако реализация проекта до конца не завершилась.

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Отмечается, что посредником в передаче денег выступил старший инспектор администрации. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.

Сейчас все материалы передали в суд для рассмотрения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Суд#Взятка
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