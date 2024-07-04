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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Инспектора-заложника из СИЗО-1 Ростова-на-Дону перевели на другую должность

Попавшего в заложники инспектора в СИЗО-1 Ростова перевели на другую должность

4 июля 2024, 09:02
Фото: rostovgazeta.ru
Инспектора-заложника из СИЗО-1 Ростова-на-Дону перевели на другую должность
В Ростове-на-Дону продолжаются проверки в СИЗО-1. Одного из сотрудников учреждения перевели на другую должность, сообщает Газета.ru.

Стало известно, что инспектора, которого взяли в заложники террористы из СИЗО-1 в Ростове, перевели на другую должность. Теперь 23-летний Виктор Кончанков занимает административную должность в региональном управление ФСИН.

Напомним, что 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону случился инцидент. Шесть заключенных попытались бежать с территории следственного изолятора. Преступники взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Позже состоялись переговоры. Террористы просили оружие, транспорт и возможность уехать. Силовики пошли на штурм, в результате которого пятеро террористов были убиты, один выжил и находится в больнице.

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