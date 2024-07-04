Попавшего в заложники инспектора в СИЗО-1 Ростова перевели на другую должность

Напомним, что 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону случился инцидент. Шесть заключенных попытались бежать с территории следственного изолятора. Преступники взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН. Позже состоялись переговоры. Террористы просили оружие, транспорт и возможность уехать. Силовики пошли на штурм, в результате которого пятеро террористов были убиты, один выжил и находится в больнице.