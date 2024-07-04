Поправить здоровье: как в Ростовской области устроен лечебный отдых и сколько стоит

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
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Updated Сегодня, 04:28
Сейчас в России насчитывается больше 1,8 тысячи санаторно-курортных организаций. Среди них есть как государственные, так и коммерческие. Оборот коммерческих санаториев и лечебно-оздоровительных отелей в прошлом году составил 225 миллиардов рублей. К рынку лечебно-оздоровительного туризма относят также спа- и велнесс-отели. По подсчётам Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, в России около 500 таких заведений. Их оборот составляет около 20 миллиардов рублей.
Игроки отрасли отмечают, что содержание санатория обходится гораздо дороже, чем обычного отеля. Все сотрудники санаториев, отелей со спа-услугами и велнесс-услугами должны иметь медицинское образование. Повышенные требования к квалификации персонала требуют больших затрат. В санаториях, сохранившихся со времен СССР, весомая часть затрат отводится еще и на ремонт и обновление техники.
«Российский бизнес инвестировал во внутренний туризм, в прошедшем году порядка 800 миллиардов рублей. И, вообще, прибыль туриндустрии составила 280 миллиардов рублей», — отмечает Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
Владельцы оздоровительных комплексов делятся, что доход от спа-процедур может быть лишь пятой частью от всех доходов. Большую часть выручки дает сам отель. Ещё треть — оборот ресторана. Весомую долю могут занять доходы от саун и бань.
Вопреки устоявшимся стереотипам, санатории и спа-комплексы для отдыха сейчас выбирают не только пенсионеры, но и молодежь. Особенно у поколения Z популярны становятся заведения, предлагающие пройти разного рода очищающие программы. Гости таких отелей платят сразу за недельный курс. На протяжении всего отдыха они не едят, а только пьют — воду, соки, кислородные коктейли, отвар шиповника и льняной кисель. Также они проходят процедуры: занятия на виброплатформе, гидромассаж, прессотерапия и так далее.
В санаториях, которые работают на основе практик, созданных в СССР, отмечают, что молодежь не всегда понимает такой отдых. Для них создают специальные программы, где медицинская часть сокращена до консультации врача, приёма кислородных коктейлей и ЛФК.
«К нам поехала другая категория отдыхающих, это молодые семьи с детьми, которые не совсем понимают советскую школу курортного пребывания. То есть они приезжают, они хотят разместиться, они хотят гулять. Гостиничные услуги мы не предоставляем в полном объеме, все-таки мы санаторий, мы не гостиница, поэтому и возникла необходимость в создании такой программы», — говорит Ирина Забродина, директор — главный врач ЛПУ «Санаторий имени Эрнста Тельмана» в Ставропольском крае.
Жители Ростовской области предпочитают выбирать санатории и спа-отели в соседних регионах. Лечебный туризм в Ставропольском и Краснодарском краях развит на несколько порядков лучше, чем на Дону. Там представлено больше велнесс-отелей и лечебно-оздоровительных предприятий.
В Ростовскую область туристы приезжают за конкретными медицинскими услугами. Отдых лишь сопутствует получению помощи от врачей.
«Пациенты приезжают как в многопрофильные медицинские центры, так и в клиники более узкой специализации, а среди направлений, которые медицинские туристы выбирают чаще всего, выделяются онкология, офтальмология, оториноларингология, нейрохирургия, травматология и ортопедия», — рассказывала ранее «РБК Ростов» СЕО глазных клиник «ИРИС», владелица сети одноименных салонов оптики Светлана Кочмала.
Благодаря сильной медицине и удачному географическому расположению Ростовская область является точкой притяжения для пациентов из соседних регионов и даже стран ближнего зарубежья.
В Ростовской области упор делается ни столько на санаторный отдых, сколько на спа и велнесс-отели. В самом Ростове и его пригородах работают сразу несколько спа-комплексов. Например, Thermal Club City Creek на Республиканской улице, «Темерницкий» на Лелюшенко, термальный комплекс Greenwich-Park в Таганроге и многие другие. В таких спа-комплексах функционируют отели, рестораны, бассейны, бани, зоны для массажа и косметологических процедур. Весомую часть дохода таких заведение составляют именно спа и велнесс-процедуры. Вместе с отелем сутки пребывания в таких комплексах вместе с питанием и процедурами обойдутся в районе семи тысяч рублей.
Санатории Ростовской области специализируются на лечебных курсах, где используются уникальные минеральные воды, расположенные в Ростовском, Вешенском и Цимлянском месторождениях. Жаркий и сухой климат региона способствует лечению и профилактике заболеваний органов дыхания, в том числе туберкулеза.
Один из крупнейших санаториев региона — «Вешенский» — расположен в одноименной станице на севере области. Температура воздуха там летом ниже, чем в Ростове, поэтому отдых там комфортнее. Санаторий славится своими лечебными ваннами и душами, а также питьевым лечением. Самый бюджетный номер в заведении за сутки с учетом процедур и питания обойдется в 1,8 тысячи рублей.
Близ озера Маныч-Гудило находится небольшой санаторий «Маныч». Он похож на старенький советский отель. Но туристы хвалят его за лечебно-оздоровительный эффект. В санатории используют минеральные воды и сульфидную иловую грязь. Также путешественники отмечают близость к озерам и красотам Кумо-Манычской впадины. Проживание в санатории выйдет бюджетным. За сутки с учетом процедур и питания можно заплатить в районе 1,5 тысячи рублей.
Возросший интерес к лечебно-оздоровительному отдыху создает большой ажиотаж. Места в санаториях и спа-отелях в пик сезона практически невозможно найти. В прошлом году в России появилось 12,5 тысячи новых гостиничных номеров. Но, несмотря на это, дефицит мест в санаториях и на курортах доходит до 50%. Государство и бизнес сейчас активно занимаются строительством новых гостиниц и отелей.
«Мы обладаем номерным фондом в размере 1 миллиона 120 тысяч примерно номеров. Это, единовременно, ночевать могут 3 миллиона туристов. Достаточно серьезная цифра, но для нашей страны она недостаточна. Тут государство предпринимает усилия. С 2022 года поддерживает строительство модульных гостиниц. Там задумано сделать 18 тысяч номеров. И не только государство на федеральном уровне, но и регионы на своем уровне. Это касается и создания льготных условий налогообложения, подведения инфраструктуры, газ, свет, вода, дороги», — отмечает Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.
Сами туристы также не хотят отказываться от отдыха, несмотря на его возросшую стоимость и труднодоступность. Согласно опросу крупнейшей гостиничной сети, 64% респондентов готовы урезать повседневные расходы, но ни за что не откажутся от путешествий.
Из-за политических проблем и инфляции россияне все чаще путешествуют внутри страны и сталкиваются с нехваткой средств размещения, проблемами с сервисом и транспортной доступностью. Исправить это власти намерены за счёт обновлённого нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ближайшие пять лет на поддержку отрасли собираются выделить не менее 400 миллиардов рублей.
«У нас есть комитет по туризму. Вот этот комитет у нас прорабатывает нормативно-правовую базу федерального уровня. Наши коллеги на региональном уровне работают и с законодателями по тому, чтобы создать условия нормативно-правовой базы, и отбирают проекты, которые они считают в первую очередь необходимо поддержать, которые они считают наиболее перспективными, с наибольшей отдачей для региона, ну и с хорошим привлечением туристов из-за пределов этого региона», — говорит Сергей Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты России.