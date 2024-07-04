Поправить здоровье: как в Ростовской области устроен лечебный отдых и сколько стоит

В Ростовской области упор делается ни столько на санаторный отдых, сколько на спа и велнесс-отели. В самом Ростове и его пригородах работают сразу несколько спа-комплексов. Например, Thermal Club City Creek на Республиканской улице, «Темерницкий» на Лелюшенко, термальный комплекс Greenwich-Park в Таганроге и многие другие. В таких спа-комплексах функционируют отели, рестораны, бассейны, бани, зоны для массажа и косметологических процедур. Весомую часть дохода таких заведение составляют именно спа и велнесс-процедуры. Вместе с отелем сутки пребывания в таких комплексах вместе с питанием и процедурами обойдутся в районе семи тысяч рублей.

