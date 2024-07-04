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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

После трепанации черепа арестован террорист, захвативший заложников в СИЗО Ростова

После трепанации черепа арестован террорист, захвативший заложников в СИЗО Ростова

4 июля 2024, 09:51
Фото: 1MI
После трепанации черепа арестован террорист, захвативший заложников в СИЗО Ростова

Арестован террорист, захвативший заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

Суд заключил под стражу мужчину, который захватил заложников в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напоминаем, что шестеро заключенных смогли выбраться из своих камер, после чего взяли двоих сотрудников СИЗО в заложники. Тогда силовики провели спецоперацию по освобождению людей, в результате которой пятеро нападавших были ликвидированы.

Еще один получил пулевое ранение в голову, но выжил. Ему сделали трепанацию черепа, чтобы вытащить пулю.

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«Сейчас он в сознании и дал первые показания. После этого ему избрали меру пресечения», — уточняет канал.

Отмечается, что это второй арест для фигуранта, так как до этого его заключили под стражу за покушение на теракт в Верховном суде КЧР.

Теперь ему вменяют новые статьи. Официальной информации о втором аресте не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Арест#Происшествия#Захват заложников
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