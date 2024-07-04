После трепанации черепа арестован террорист, захвативший заложников в СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Напоминаем, что шестеро заключенных смогли выбраться из своих камер, после чего взяли двоих сотрудников СИЗО в заложники. Тогда силовики провели спецоперацию по освобождению людей, в результате которой пятеро нападавших были ликвидированы.
Еще один получил пулевое ранение в голову, но выжил. Ему сделали трепанацию черепа, чтобы вытащить пулю.
«Сейчас он в сознании и дал первые показания. После этого ему избрали меру пресечения», — уточняет канал.
Отмечается, что это второй арест для фигуранта, так как до этого его заключили под стражу за покушение на теракт в Верховном суде КЧР.
Теперь ему вменяют новые статьи. Официальной информации о втором аресте не поступало, она уточняется.
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