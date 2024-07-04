Прокуратура хочет взыскать с подрядчика парка «Дружба» в Ростове 225 млн рублей

Прокуратура же указывает, что работы ведутся с отставанием по графику. Стоимость же благоустройства увеличили без достаточных на то оснований. Истец просит признать недействительными дополнительные соглашения об увеличении затрат на благоустройство. Также прокуратура требует «Автомагистраль СК» вернуть 224,9 миллиона рублей и проценты за «пользование чужими денежными средствами».