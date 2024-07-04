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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

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Фото для иллюстрации

Прокуратура хочет взыскать с подрядчика парка «Дружба» в Ростове 225 млн рублей

4 июля 2024, 13:34
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Надзорное ведомство требует от подрядчика, занимавшегося благоустройством парка «Дружба» в Ростове, вернуть многомиллионный аванс, сообщается на сайте арбитражного суда.

Прокуратура региона подала иск на 224,9 миллиона рублей к компании «Автомагистраль СК». Она занималась скандальным благоустройством парка «Дружба». Также ответчиками по делу проходят власти города и МБУ «Парк культуры и отдыха „Дружба“».

В Ростове при благоустройстве парка «Дружба» выявили множество нарушений
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Благоустройство парка началось еще весной 2022 года. Сумма контракта составляла 562 миллиона рублей. В 2023 году подрядчик заявил, что стоимость работ выросла из-за санкций. Власти Ростова увеличили финансирование работ. В общей сложности «Автомагистраль СК» получила в качестве аванса 40% 224,9 миллиона рублей.

Прокуратура же указывает, что работы ведутся с отставанием по графику. Стоимость же благоустройства увеличили без достаточных на то оснований. Истец просит признать недействительными дополнительные соглашения об увеличении затрат на благоустройство. Также прокуратура требует «Автомагистраль СК» вернуть 224,9 миллиона рублей и проценты за «пользование чужими денежными средствами».

Следующее заседание по делу пройдет 27 августа.

Ранее пляж в парке «Дружба» в Ростове не прошел санитарную проверку.

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