Росстат назвал новые цены на бензин в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Согласно данным органа статистики на 1 июля 2024 года, стоимость горючего снова увеличилась. В среднем по донскому региону бензин обойдется в 57,12 рубля за литр. Средняя стоимость топлива АИ-92 составляет 52,25 рубля. Еще две недели назад его можно было приобрести за 51,91 рубля.
На бензин марки АИ-95 придется потратить в среднем 58,41 рубля за литр. Это на 36 копеек больше, чем в середине июня. Также цены выросли на топливо АИ-98 и выше. Чтобы залить горючее этой марки нужно отдать в среднем 67,25 рубля за литр. Стоимость подскочила сразу на 75 копеек.
Что касается дизельного топливо, то оно продается за 61,63 рубля за литр, что на 25 копеек больше, чем в прошлом месяце.
Ранее в Ростовской области подорожали услуги такси на 25%.
До этого на Дону увеличился спрос на бассейны. Местные жители начали массово их скупать.