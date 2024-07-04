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Росстат назвал новые цены на бензин в Ростовской области

Росстат назвал новые цены на бензин в Ростовской области

4 июля 2024, 09:49
Фото: 1MI
Росстат назвал новые цены на бензин в Ростовской области
В Ростовской области отмечается активная динамика роста цен на бензин и дизельное топливо, сообщает Росстат.

Согласно данным органа статистики на 1 июля 2024 года, стоимость горючего снова увеличилась. В среднем по донскому региону бензин обойдется в 57,12 рубля за литр. Средняя стоимость топлива АИ-92 составляет 52,25 рубля. Еще две недели назад его можно было приобрести за 51,91 рубля.

На бензин марки АИ-95 придется потратить в среднем 58,41 рубля за литр. Это на 36 копеек больше, чем в середине июня. Также цены выросли на топливо АИ-98 и выше. Чтобы залить горючее этой марки нужно отдать в среднем 67,25 рубля за литр. Стоимость подскочила сразу на 75 копеек.

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Что касается дизельного топливо, то оно продается за 61,63 рубля за литр, что на 25 копеек больше, чем в прошлом месяце.

Ранее в Ростовской области подорожали услуги такси на 25%.

До этого на Дону увеличился спрос на бассейны. Местные жители начали массово их скупать.

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