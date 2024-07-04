Росстат назвал новые цены на бензин в Ростовской области

На бензин марки АИ-95 придется потратить в среднем 58,41 рубля за литр. Это на 36 копеек больше, чем в середине июня. Также цены выросли на топливо АИ-98 и выше. Чтобы залить горючее этой марки нужно отдать в среднем 67,25 рубля за литр. Стоимость подскочила сразу на 75 копеек.