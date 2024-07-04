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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

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Ростовчане греют воду в кастрюлях, а депутатам не дает покоя детский конкурс красоты

4 июля 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney
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В Госдуме проверят детский конкурс красоты в Ростове, тем временем Росстат опубликовал новые цены на бензин в регионе, а власти города назвали новую дату включения горячей воды.

Конкурс красоты проверят в Госдуме

РИА «Новости» сообщили, что депутат Госдумы Нина Останина попросила генпрокурора РФ Юрия Чайку провести проверку детского конкурса красоты в Ростове. Скандал, связанный с ним, не утихает уже несколько дней.

Конкурс проводила частная компания «Имидж Элит». Она занимается продвижением в модельном бизнесе. Пользователей соцсетей и депутата возмутило, что несовершеннолетние девушки дефилировали в публичном месте в купальниках.

В обращении Останиной указывается, что привлекать подростков к участию в мероприятиях, нарушающих нормы общественной морали, противозаконно.

В Госдуме требуют проверить детский конкурс в Ростове с откровенными нарядами
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Цены на бензин

Росстат опубликовал данные о ценах на бензин в разных регионах страны на начало июля. В Ростовской области наметился активный рост стоимости топлива.

В среднем по региону цена на бензин составляет 57,12 рубля за литр. Средняя стоимость топлива АИ-92 зафиксировалась на отметке в 52,25 рубля за литр. При этом две недели назад его можно было купить за 51,91 рубля. АИ-95 поднялся в цене на 36 копеек — до 58,41 рубля за литр. Цены на АИ-98 выросли до 67,25 рубля за литр. Две недели назад этот вид бензина обходился на 75 копеек дешевле.

Дизельное топливо подорожало на 25 копеек. Литр дизеля обойдется в 61,63 рубля.

Росстат назвал новые цены на бензин в Ростовской области
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Еще потерпеть

В администрации Ростова пообещали, что горячая вода в дома жителей вернется до 18 июля. Сейчас ведутся работы по устранению обнаруженных дефектов на теплосетях в районе проспекта Соколова, улиц Тургеневская, Ульяновская и переулка Журавлева.

Жители Ростова массово жалуются на срывы сроков подачи горячей воды. Прокуратура пообещала проверить действия коммунальных служб и работу управляющих ресурсоснабжающих организаций.

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