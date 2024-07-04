Ростовчане греют воду в кастрюлях, а депутатам не дает покоя детский конкурс красоты

В среднем по региону цена на бензин составляет 57,12 рубля за литр. Средняя стоимость топлива АИ-92 зафиксировалась на отметке в 52,25 рубля за литр. При этом две недели назад его можно было купить за 51,91 рубля. АИ-95 поднялся в цене на 36 копеек — до 58,41 рубля за литр. Цены на АИ-98 выросли до 67,25 рубля за литр. Две недели назад этот вид бензина обходился на 75 копеек дешевле.