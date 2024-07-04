Ростовчане греют воду в кастрюлях, а депутатам не дает покоя детский конкурс красоты

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
РИА «Новости» сообщили, что депутат Госдумы Нина Останина попросила генпрокурора РФ Юрия Чайку провести проверку детского конкурса красоты в Ростове. Скандал, связанный с ним, не утихает уже несколько дней.
Конкурс проводила частная компания «Имидж Элит». Она занимается продвижением в модельном бизнесе. Пользователей соцсетей и депутата возмутило, что несовершеннолетние девушки дефилировали в публичном месте в купальниках.
В обращении Останиной указывается, что привлекать подростков к участию в мероприятиях, нарушающих нормы общественной морали, противозаконно.
Росстат опубликовал данные о ценах на бензин в разных регионах страны на начало июля. В Ростовской области наметился активный рост стоимости топлива.
В среднем по региону цена на бензин составляет 57,12 рубля за литр. Средняя стоимость топлива АИ-92 зафиксировалась на отметке в 52,25 рубля за литр. При этом две недели назад его можно было купить за 51,91 рубля. АИ-95 поднялся в цене на 36 копеек — до 58,41 рубля за литр. Цены на АИ-98 выросли до 67,25 рубля за литр. Две недели назад этот вид бензина обходился на 75 копеек дешевле.
Дизельное топливо подорожало на 25 копеек. Литр дизеля обойдется в 61,63 рубля.
В администрации Ростова пообещали, что горячая вода в дома жителей вернется до 18 июля. Сейчас ведутся работы по устранению обнаруженных дефектов на теплосетях в районе проспекта Соколова, улиц Тургеневская, Ульяновская и переулка Журавлева.
Жители Ростова массово жалуются на срывы сроков подачи горячей воды. Прокуратура пообещала проверить действия коммунальных служб и работу управляющих ресурсоснабжающих организаций.