Стало известно, как правительство Ростовской области приватизирует «РостовАвтоДор»

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Документ об условиях приватизации гласит, что государственное унитарное предприятие «РостовАвтоДор» преобразуют в акционерное общество. Уставной капитал нового юрлица составит имущество компании, оно оценивается в сумму чуть больше одного миллиарда рублей.
Гендиректором АО станет действующий руководитель компании Станислав Дегтярев. В состав директоров войдут первый замминистра транспорта Ростовской области Василий Гойда, замминистра транспорта региона Инна Володина и Дмитрий Евтеев, а также начальник отдела приватизации и работы с ценными бумагами министерства имущественных и земельных отношений области Елена Воротникова.
Приватизировать «РостовАвтоДор» должны в течение трех лет.
Компания является основным подрядчиком по строительству и ремонту дорог в области. Чистая прибыль «РостовАвтоДора» в прошлом году составила 9,1 миллиона рублей.
В настоящее время Ростовская область владеет собственностью девяти ГУПов, 88 объектов госимущества казны, а также выступает в качестве акционера 15 компаний.