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Updated Сегодня, 15:55

Правительство Ростовской области прописало условия приватизации «РостовАвтоДора»

Стало известно, как правительство Ростовской области приватизирует «РостовАвтоДор»

4 июля 2024, 15:55
Фото: rostovgazeta.ru
Правительство Ростовской области прописало условия приватизации «РостовАвтоДора»

Правительство Ростовской области прописало условия приватизации «РостовАвтоДора»

Станислав Дегтярев останется руководителем приватизированного «РостовАвтоДора», следует из документов на сайте правительства региона.

Документ об условиях приватизации гласит, что государственное унитарное предприятие «РостовАвтоДор» преобразуют в акционерное общество. Уставной капитал нового юрлица составит имущество компании, оно оценивается в сумму чуть больше одного миллиарда рублей.

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Гендиректором АО станет действующий руководитель компании Станислав Дегтярев. В состав директоров войдут первый замминистра транспорта Ростовской области Василий Гойда, замминистра транспорта региона Инна Володина и Дмитрий Евтеев, а также начальник отдела приватизации и работы с ценными бумагами министерства имущественных и земельных отношений области Елена Воротникова.

Приватизировать «РостовАвтоДор» должны в течение трех лет.

Компания является основным подрядчиком по строительству и ремонту дорог в области. Чистая прибыль «РостовАвтоДора» в прошлом году составила 9,1 миллиона рублей.

В настоящее время Ростовская область владеет собственностью девяти ГУПов, 88 объектов госимущества казны, а также выступает в качестве акционера 15 компаний.

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