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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Горячую воду в Ростове-на-Дону дадут только к 18 июля

Стало известно, когда в Ростове дадут горячую воду

4 июля 2024, 07:04
Фото: Изображение Шедеврум

Горячую воду в Ростове-на-Дону дадут только к 18 июля

Горячая вода в домах жителей Ростова-на-Дону появится до 18 июля, сообщили в городской администрации.

В данный момент проходят работы по устранению обнаруженных дефектов. Сейчас в городе идет очередной этап испытания теплосетей.

Работы ведутся в районе проспекта Соколова, улиц Тургеневская, Ульяновская и переулка Журавлева.

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«Раньше нормативного срока восстановили подачу горячей воды до границы балансовой принадлежности потребителям от Центральной котельной в 107 многоквартирных домах», — уточнили в администрации.

Добавим, что жители донской столицы массово жалуются на срывы сроков возобновления подачи горячей воды. Теперь прокуратура проверит действия служб и работу управляющих ресурсоснабжающих организаций.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Горячая вода#Теплосети#Администрация
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