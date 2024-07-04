Стало известно, когда в Ростове дадут горячую воду

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
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Updated Сегодня, 07:06
В данный момент проходят работы по устранению обнаруженных дефектов. Сейчас в городе идет очередной этап испытания теплосетей.
Работы ведутся в районе проспекта Соколова, улиц Тургеневская, Ульяновская и переулка Журавлева.
«Раньше нормативного срока восстановили подачу горячей воды до границы балансовой принадлежности потребителям от Центральной котельной в 107 многоквартирных домах», — уточнили в администрации.
Добавим, что жители донской столицы массово жалуются на срывы сроков возобновления подачи горячей воды. Теперь прокуратура проверит действия служб и работу управляющих ресурсоснабжающих организаций.