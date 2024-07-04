Стало известно, по каким статьям будут судить выжившего захватчика из СИЗО-1 Ростова

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Выяснилось, что еще 20 июня Ленинский районный суд Ростова избрал для Камнева* меру пресечения. Он останется под стражей до 15 августа включительно. После штурма СИЗО-1 Ростова 16 июня террорист находился в больнице. Врачи провели ему трепанацию черепа, чтобы достать пулю. Все это время Камнев* пребывал в тяжелом состоянии. На днях он пришел в сознание, и его смогли допросить.
Известно, что ему вменяют несколько статей, связанных с захватом заложников, побегом из-под стражи и дезорганизацией деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию.
Напомним, в ночь на 16 июня 2024 года Камнев* вместе с пятью сообщниками, осужденными, как и он по террористическим статьям, перепилил прутья решетки в камерах и сбежал. Утром он взял в заложники двух сотрудников ФСИН. Террористы потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Переговоры с ними не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм, в ходе которого погибли все захватчики, кроме Камнева*. Заложники не пострадали.
* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.