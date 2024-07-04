Стало известно, по каким статьям будут судить выжившего захватчика из СИЗО-1 Ростова

Напомним, в ночь на 16 июня 2024 года Камнев* вместе с пятью сообщниками, осужденными, как и он по террористическим статьям, перепилил прутья решетки в камерах и сбежал. Утром он взял в заложники двух сотрудников ФСИН. Террористы потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Переговоры с ними не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм, в ходе которого погибли все захватчики, кроме Камнева*. Заложники не пострадали.