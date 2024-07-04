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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Обстановка у СИЗО-1 Ростова 16 июня 2024 года

Стало известно, по каким статьям будут судить выжившего захватчика из СИЗО-1 Ростова

4 июля 2024, 13:13
Фото: rostovgazeta.ru
Обстановка у СИЗО-1 Ростова 16 июня 2024 года

Выжившему захватчику заложников в СИЗО-1 Ростова вменяют побег и дезорганизацию

Террорист Даниил Камнев* стал фигурантом уголовных дел по статьям о захвате заложников, побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выяснилось, что еще 20 июня Ленинский районный суд Ростова избрал для Камнева* меру пресечения. Он останется под стражей до 15 августа включительно. После штурма СИЗО-1 Ростова 16 июня террорист находился в больнице. Врачи провели ему трепанацию черепа, чтобы достать пулю. Все это время Камнев* пребывал в тяжелом состоянии. На днях он пришел в сознание, и его смогли допросить.

После трепанации черепа арестован террорист, захвативший заложников в СИЗО Ростова
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Известно, что ему вменяют несколько статей, связанных с захватом заложников, побегом из-под стражи и дезорганизацией деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию.

Напомним, в ночь на 16 июня 2024 года Камнев* вместе с пятью сообщниками, осужденными, как и он по террористическим статьям, перепилил прутья решетки в камерах и сбежал. Утром он взял в заложники двух сотрудников ФСИН. Террористы потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Переговоры с ними не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм, в ходе которого погибли все захватчики, кроме Камнева*. Заложники не пострадали.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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