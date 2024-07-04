У заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону нашли PlayStation и Xbox

В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 в результате обыска нашли три игровые приставки: два PlayStation 4 и один XBox. Именно в этом следственном изоляторе произошел захват заложников около двух недель назад. Так, арестанты могли проводить свободное время за видеоиграми.