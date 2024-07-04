rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

У заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону нашли PlayStation и Xbox

У заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону нашли PlayStation и Xbox

4 июля 2024, 09:39
Фото: 1MI
У заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону нашли PlayStation и Xbox
В Ростове-на-Дону при обыске СИЗО-1 у арестантов обнаружили игровые консоли PlayStation и Xbox, сообщает Life.ru.

В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 в результате обыска нашли три игровые приставки: два PlayStation 4 и один XBox. Именно в этом следственном изоляторе произошел захват заложников около двух недель назад. Так, арестанты могли проводить свободное время за видеоиграми.

Напомним, что 16 июня шестеро заключенных пытались сбежать из СИЗО-1. Они выломали решетки и пробрались в дежурную часть. Вооружившись, они захватили двоих сотрудников учреждения. На переговорах они требовали машину, оружие и свободный проезд. Спецслужбам пришлось ликвидировать террористов. Заложников удалось спасти.

Ранее председатель ОНК рассказал, как проходил процесс бритья заключенных при проверках СИЗО Ростова-на-Дону.

Читайте также:
Всплыли новые факты биографии выжившего в Ростове террориста из СИЗО-1Отец террориста заявил, что его сын мог не знать о захвате заложников в СИЗО РостоваВ отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверка
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Камеры#Игры#Захват заложников#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня#Захват#СИЗО-1#СИЗО Ростова
Подпишитесь
В Госдуме требуют проверить детский конкурс в Ростове с откровенными нарядами
Сегодня, 08:28
После трепанации черепа арестован террорист, захвативший заложников в СИЗО Ростова
Сегодня, 09:51
В Ростове-на-Дону отдел полиции переедет из аварийного здания на Буденовском
Сегодня, 10:36
Росстат назвал новые цены на бензин в Ростовской области
Сегодня, 09:49
Хомяка не «натапать»: почему ростовчане не смогут заработать в Hamster Kombat
Сегодня, 08:18
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11