У заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону нашли PlayStation и Xbox

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 в результате обыска нашли три игровые приставки: два PlayStation 4 и один XBox. Именно в этом следственном изоляторе произошел захват заложников около двух недель назад. Так, арестанты могли проводить свободное время за видеоиграми.
Напомним, что 16 июня шестеро заключенных пытались сбежать из СИЗО-1. Они выломали решетки и пробрались в дежурную часть. Вооружившись, они захватили двоих сотрудников учреждения. На переговорах они требовали машину, оружие и свободный проезд. Спецслужбам пришлось ликвидировать террористов. Заложников удалось спасти.
Ранее председатель ОНК рассказал, как проходил процесс бритья заключенных при проверках СИЗО Ростова-на-Дону.