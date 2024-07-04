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Updated Сегодня, 05:34

Уголовное дело завели против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону

Уголовное дело завели против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону

4 июля 2024, 05:32
Фото: 1MI
Бывший председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексей Куделин стал фигурантом уголовного дела, сообщает РИА «Новости».

По информации издания, его подозревают в получении взяток за решения об избрании меры пресечения. Завести уголовное дело разрешила Высшая квалификационная коллегия судей.

Издание уточнило, что всего рассматриваются три эпизода на данный момент. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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До этого появилась информация, что глава СКР Александр Бастрыкин хочет добиться ареста для другого экс-председателя суда в донской столице.

Кроме того, в регионе осудили экс-сотрудников ФСИН, из-за которых совершил побег заключенный.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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