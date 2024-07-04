Уголовное дело завели против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По информации издания, его подозревают в получении взяток за решения об избрании меры пресечения. Завести уголовное дело разрешила Высшая квалификационная коллегия судей.
Издание уточнило, что всего рассматриваются три эпизода на данный момент. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
До этого появилась информация, что глава СКР Александр Бастрыкин хочет добиться ареста для другого экс-председателя суда в донской столице.
Кроме того, в регионе осудили экс-сотрудников ФСИН, из-за которых совершил побег заключенный.