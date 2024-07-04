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Posted 4 июля, 08:28

Published 4 июля, 08:28

Modified 4 июля, 08:30

Updated 4 июля, 08:30

В Госдуме требуют проверить детский конкурс в Ростове с откровенными нарядами

В Госдуме требуют проверить детский конкурс в Ростове с откровенными нарядами

4 июля 2024, 08:28
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Нина Останина попросила генпрокурора провести проверку после скандала с детским конкурсом в Ростове-на-Дону, пишет РИА «Новости».

Она просит проверить на соблюдение закона проведение конкурса, где участницы-подростки выходили в купальниках. В обращении есть мнение о том, что нельзя привлекать тех, кому нет 18 лет, к участию в мероприятиях, нарушающих нормы общественной морали.

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Напомним, что в Сети появились фотографии, на которых девушки дефилировали в купальниках в одном из городских парков. Автор считает, что им нет 18 лет, что возмутило общественность.

Организатором конкурса красоты является организация «Имидж Элит». Ее гендиректор заявлял, что в тот день организовали два конкурса красоты. По его словам, на фото попали девушки в возрастной категории от 15 до 21 года.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Скандал#Нарушение закона#Генпрокурор#Детский конкурс
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