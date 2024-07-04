В Госдуме требуют проверить детский конкурс в Ростове с откровенными нарядами

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Она просит проверить на соблюдение закона проведение конкурса, где участницы-подростки выходили в купальниках. В обращении есть мнение о том, что нельзя привлекать тех, кому нет 18 лет, к участию в мероприятиях, нарушающих нормы общественной морали.
Напомним, что в Сети появились фотографии, на которых девушки дефилировали в купальниках в одном из городских парков. Автор считает, что им нет 18 лет, что возмутило общественность.
Организатором конкурса красоты является организация «Имидж Элит». Ее гендиректор заявлял, что в тот день организовали два конкурса красоты. По его словам, на фото попали девушки в возрастной категории от 15 до 21 года.