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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Жара в Ростовской области продлится, как минимум, до 8 июля

В МЧС сообщили, сколько дней продлится 40-градусная жара в Ростовской области

4 июля 2024, 17:09
Фото: 1MI
Жара в Ростовской области продлится, как минимум, до 8 июля

Штормовое предупреждение из-за 40-градусной жары продлили в Ростовской области

Жара в Ростовской области продлится, как минимум, до 8 июля, предупредили в МЧС.

По уточненным данным Росгидромета, жара свыше +40 градусов продержится в Ростовской области с 5 по 8 июля. Столбики термометров поднимутся до +42 градусов на юге и востоке региона.

В МЧС продлили штормовое предупреждение и попросили местных жителей соблюдать правила поведения в жару. При выходе на улицу лучше надевать светлую воздухопроницаемую одежду. Обязательно нужно брать с собой головной убор.

Отдельная рекомендация связана с обращением с огнем. В сильную жару запрещено разводить костры, выжигать сухую траву и камыш.

Стала известна точная погода на весь июль в Ростовской области
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Ранее стало известно, что будет с погодой в Ростове к 2080 году.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Жара
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