В МЧС сообщили, сколько дней продлится 40-градусная жара в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
По уточненным данным Росгидромета, жара свыше +40 градусов продержится в Ростовской области с 5 по 8 июля. Столбики термометров поднимутся до +42 градусов на юге и востоке региона.
В МЧС продлили штормовое предупреждение и попросили местных жителей соблюдать правила поведения в жару. При выходе на улицу лучше надевать светлую воздухопроницаемую одежду. Обязательно нужно брать с собой головной убор.
Отдельная рекомендация связана с обращением с огнем. В сильную жару запрещено разводить костры, выжигать сухую траву и камыш.