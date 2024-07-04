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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Ростове еврейская община распланирует участок земли около Ворошиловского моста

В Ростове еврейская община распланирует участок земли у Ворошиловского моста

4 июля 2024, 12:26
Фото: 1MI
В Ростове еврейская община распланирует участок земли около Ворошиловского моста
Администрация разрешила Ростовской еврейской общине подготовить проект по планировке территории около Ворошиловского моста. Соответствующее постановление размещено на сайте городской управы.

Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма получила разрешение на подготовку документов на межевание участка земли недалеко от Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону. Территория находится между улицей Ульяновской и Донской.

Ростовская еврейская община может в течение года заниматься планированием участка. Контролировать выполнение постановления будет замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

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