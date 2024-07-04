В Ростове еврейская община распланирует участок земли у Ворошиловского моста

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма получила разрешение на подготовку документов на межевание участка земли недалеко от Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону. Территория находится между улицей Ульяновской и Донской.
Ростовская еврейская община может в течение года заниматься планированием участка. Контролировать выполнение постановления будет замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрей Дикун.
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