В Ростове-на-Дону опровергли увольнения в СИЗО после захвата заложников

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
4 июля в телеграм-каналах начала появляться информация об увольнении четырех сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону якобы в результате проверок, проводимых после инцидента с захватом заложников. Однако, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщения не соответствуют действительности. По словам источника издания, ни одного из сотрудников СИЗО-1 не лишали работы по отрицательным основаниям.
Напомним, что речь идет о попытке побега заключенных, которая произошла 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Террористы смогли выбраться из камер и захватить двоих сотрудников ФСИН. Преступники были вооружены заточками, топорами и дубинками. Они вышли на переговоры с требованием предоставить им дополнительное оружие, авто и возможность уехать. В результате спецоперации заложников освободили, а террористов ликвидировали. Пятеро из них погибли, а шестой — с пулевым ранением в голову оказался в больнице.
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