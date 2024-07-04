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Сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону не увольняли по отрицательным основаниям

В Ростове-на-Дону опровергли увольнения в СИЗО после захвата заложников

4 июля 2024, 10:21
Фото: rostovgazeta.ru
Сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону не увольняли по отрицательным основаниям
Сообщения об увольнении сотрудников ростовского СИЗО-1 после инцидента с захватом заложников не соответствуют действительности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

4 июля в телеграм-каналах начала появляться информация об увольнении четырех сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону якобы в результате проверок, проводимых после инцидента с захватом заложников. Однако, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщения не соответствуют действительности. По словам источника издания, ни одного из сотрудников СИЗО-1 не лишали работы по отрицательным основаниям.

Напомним, что речь идет о попытке побега заключенных, которая произошла 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Террористы смогли выбраться из камер и захватить двоих сотрудников ФСИН. Преступники были вооружены заточками, топорами и дубинками. Они вышли на переговоры с требованием предоставить им дополнительное оружие, авто и возможность уехать. В результате спецоперации заложников освободили, а террористов ликвидировали. Пятеро из них погибли, а шестой — с пулевым ранением в голову оказался в больнице.

Адвокат террориста из СИЗО-1 в Ростова подтвердил, что он выжил
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Читайте также о том, как проходил допрос выжившего захватчика, которого ранили в голову в СИЗО-1 Ростова.

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