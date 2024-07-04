В Ростове-на-Дону опровергли увольнения в СИЗО после захвата заложников

Напомним, что речь идет о попытке побега заключенных, которая произошла 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Террористы смогли выбраться из камер и захватить двоих сотрудников ФСИН. Преступники были вооружены заточками, топорами и дубинками. Они вышли на переговоры с требованием предоставить им дополнительное оружие, авто и возможность уехать. В результате спецоперации заложников освободили, а террористов ликвидировали. Пятеро из них погибли, а шестой — с пулевым ранением в голову оказался в больнице.