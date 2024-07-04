В Ростове-на-Дону отдел полиции переедет из аварийного здания на Буденовском

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В Ростове-на-Дону отдел полиции №4 переедет из старинного здания на Буденовском, 46. Продолжительное время ОП-4 располагался в доходном доме Чирикова. Он был построен в 1913 году. Несколько лет назад здание начало разрушаться. Его оградили, чтобы не навредить прохожим.
В связи с этим сотрудников полиции переводят в здание Российской таможенной академии на Сиверса. Когда начнутся ремонтные работы в аварийном строении, неизвестно.
Ранее местные жители жаловались, что здание ОП-4 на Буденовском начало разрушаться. С фасада строения прямо на прохожих сыпятся кирпичи.
До этого стало известно о жителе Дона, который на протяжении 20 лет живет в аварийном доме со сквозными дырами.