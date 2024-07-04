В Ростове-на-Дону отдел полиции переедет из аварийного здания на Буденовском

В Ростове-на-Дону отдел полиции №4 переедет из старинного здания на Буденовском, 46. Продолжительное время ОП-4 располагался в доходном доме Чирикова. Он был построен в 1913 году. Несколько лет назад здание начало разрушаться. Его оградили, чтобы не навредить прохожим.