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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Ростове-на-Дону отдел полиции выселяют из аварийного здания на Буденовском

В Ростове-на-Дону отдел полиции переедет из аварийного здания на Буденовском

4 июля 2024, 10:36
Фото: Яндекс Карты
В Ростове-на-Дону отдел полиции выселяют из аварийного здания на Буденовском
Ростовский отдел полиции №4 переедет в новое здание. Теперь ОП-4 будет базироваться на Сиверса, сообщает Donnews.

В Ростове-на-Дону отдел полиции №4 переедет из старинного здания на Буденовском, 46. Продолжительное время ОП-4 располагался в доходном доме Чирикова. Он был построен в 1913 году. Несколько лет назад здание начало разрушаться. Его оградили, чтобы не навредить прохожим.

В связи с этим сотрудников полиции переводят в здание Российской таможенной академии на Сиверса. Когда начнутся ремонтные работы в аварийном строении, неизвестно.

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Ранее местные жители жаловались, что здание ОП-4 на Буденовском начало разрушаться. С фасада строения прямо на прохожих сыпятся кирпичи.

До этого стало известно о жителе Дона, который на протяжении 20 лет живет в аварийном доме со сквозными дырами.

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