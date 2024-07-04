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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

В Ростове-на-Дону уволили четырех сотрудников СИЗО после захвата заложников

В Ростове-на-Дону уволили четырех сотрудников СИЗО после захвата заложников

4 июля 2024, 06:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону уволили четырех сотрудников СИЗО после захвата заложников
В Ростове-на-Дону потеряли работу четверо сотрудников СИЗО после происшествия с захватом заложников, сообщает «Газета.ру».

Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что в результате разбирательств после инцидента сотрудники были уволены. Сообщается, что во время обысков у заключенных нашли игровые консоли.

Отмечается, что 23-летний сотрудник, который находился в заложниках, теперь находится на административной должности.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напоминаем, что шестеро заключенных, покинувших свои камеры и захватили двоих сотрудников в заложники. Силовые структуры провели спецоперацию по освобождению людей, в результате которой пятеро нападавших были ликвидированы.

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