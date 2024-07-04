В Ростове-на-Дону уволили четырех сотрудников СИЗО после захвата заложников

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что в результате разбирательств после инцидента сотрудники были уволены. Сообщается, что во время обысков у заключенных нашли игровые консоли.
Отмечается, что 23-летний сотрудник, который находился в заложниках, теперь находится на административной должности.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напоминаем, что шестеро заключенных, покинувших свои камеры и захватили двоих сотрудников в заложники. Силовые структуры провели спецоперацию по освобождению людей, в результате которой пятеро нападавших были ликвидированы.