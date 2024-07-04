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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

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Updated Сегодня, 04:44

В Ростове жители Левенцовки на сутки останутся без воды при 40-градусной жаре

В Ростове жители Левенцовки на сутки останутся без воды при 40-градусной жаре

4 июля 2024, 04:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовский запланированы отключения водоснабжения, которые продлятся сутки, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения будут действовать с 08.30 4 июля до 08.30 5 числа. Это коснется улиц Еременко, Ткачева, проспекта Солженицына.

Причиной станут технические работы, связанные с переподключением нового водопровода. Они пройдут на улице Еременко.

Добавим, что в этот день в городе ожидается сильная жара. Температура может подняться до +42 градусов.

Ранее более 80 тысяч жителей региона оставались без воды из-за аварии.

Читайте также о том, как половина проб воды в области не соответствует гигиеническим нормам.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Левенцовка#Водоснабжение#Отключение
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