В Ростове жители Левенцовки на сутки останутся без воды при 40-градусной жаре

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Ограничения будут действовать с 08.30 4 июля до 08.30 5 числа. Это коснется улиц Еременко, Ткачева, проспекта Солженицына.
Причиной станут технические работы, связанные с переподключением нового водопровода. Они пройдут на улице Еременко.
Добавим, что в этот день в городе ожидается сильная жара. Температура может подняться до +42 градусов.
Ранее более 80 тысяч жителей региона оставались без воды из-за аварии.
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