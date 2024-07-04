Водителям рассказали, как не попасть в пробки на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что на въезде в Ростовскую область со стороны Чертковского и Каменского районов, а также на развилке на Новошахтинск часто возникают пробки. Основной причиной, как отметил собеседник, является увеличение транспортного потока.
По результатам замеров на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе, пик движения на данный момент составляет более 150 тысяч автомобилей в сутки. Водителям необходимо учитывать, что данные участки дороги включают затяжные подъемы, на которых большегрузные автомобили часто снижают скорость.
В выходные дни проблем на участках с затяжными подъемами не возникает. Такая же ситуация наблюдается ночью и утром. Однако большинство туристов не успевают проехать эти отрезки в указанный период.
Жители северных регионов, направляясь на юг, обычно выезжают рано утром и прибывают в Ростовскую область после обеда, около 16:00, что приводит к пробкам. В настоящее время заторы наблюдаются только в направлении юга, но к концу июля они начнут возникать и в обратном направлении.
Ранее в ГИБДД предупредили о пробках на трех участках трассы М-4 в Ростовской области.