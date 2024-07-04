Водителям рассказали, как не попасть в пробки на М-4 «Дон»

Жители северных регионов, направляясь на юг, обычно выезжают рано утром и прибывают в Ростовскую область после обеда, около 16:00, что приводит к пробкам. В настоящее время заторы наблюдаются только в направлении юга, но к концу июля они начнут возникать и в обратном направлении.