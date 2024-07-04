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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Водителям рассказали, как не попасть в пробки на М-4 «Дон»

Водителям рассказали, как не попасть в пробки на М-4 «Дон»

4 июля 2024, 12:27
Фото: 1MI
Водителям рассказали, как не попасть в пробки на М-4 «Дон»
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в летнее время самые сильные пробки бывают примерно в 16 часов, сообщил представитель региональной Госавтоинспекции Александр Мухин.

Он рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что на въезде в Ростовскую область со стороны Чертковского и Каменского районов, а также на развилке на Новошахтинск часто возникают пробки. Основной причиной, как отметил собеседник, является увеличение транспортного потока.

По результатам замеров на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе, пик движения на данный момент составляет более 150 тысяч автомобилей в сутки. Водителям необходимо учитывать, что данные участки дороги включают затяжные подъемы, на которых большегрузные автомобили часто снижают скорость.

В ГИБДД предупредили о пробках на трех участках трассы М-4 в Ростовской области
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В выходные дни проблем на участках с затяжными подъемами не возникает. Такая же ситуация наблюдается ночью и утром. Однако большинство туристов не успевают проехать эти отрезки в указанный период.

Жители северных регионов, направляясь на юг, обычно выезжают рано утром и прибывают в Ростовскую область после обеда, около 16:00, что приводит к пробкам. В настоящее время заторы наблюдаются только в направлении юга, но к концу июля они начнут возникать и в обратном направлении.

Ранее в ГИБДД предупредили о пробках на трех участках трассы М-4 в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Транспорт#Автомобили
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