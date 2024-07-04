Зернотрейдеров в Ростовской области забросили исками о зерновой пыли

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Четыре крупных зернотрейдера региона выиграли суды с Росприроднадзором. Природоохранное ведомство подавало многомиллионные иски из-за ущерба водным объектам. Росприроднадзор полагает, что те страдают от пыли при перевалке зерна в портах. Некоторые судебные разбирательства еще не закончились.
Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Дереза заявил, что проблему нужно решать на федеральном уровне. Он указал, что государственные документы по-разному трактуют вред от зерновой пыли. По мнению Дерезы, она, скорее, является кормовой базой для рыбы. Не считает зерновую пыль загрязнением и Минэкономразвития РФ. Но другие государственные ведомства придерживаются иного мнения.
Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что проблема состоит не только в многомиллионных финансовых взысканиях. Если бы зернотрейдеры проиграли суды, некоторым их руководителям грозило бы уголовное расследование из-за загрязнения окружающей среды.
Ранее крупнейший зернотрейдер Ростовской области ТД «РИФ» подал иск в суд к Россельхознадзору из-за убытков, которые понес из-за нарушения срока выдачи фитосанитарного сертификата.