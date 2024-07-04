Зернотрейдеров в Ростовской области забросили исками о зерновой пыли

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Дереза заявил, что проблему нужно решать на федеральном уровне. Он указал, что государственные документы по-разному трактуют вред от зерновой пыли. По мнению Дерезы, она, скорее, является кормовой базой для рыбы. Не считает зерновую пыль загрязнением и Минэкономразвития РФ. Но другие государственные ведомства придерживаются иного мнения.