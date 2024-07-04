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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Фото для иллюстрации

Зернотрейдеров в Ростовской области забросили исками о зерновой пыли

4 июля 2024, 18:05
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Росприроднадзор требует от экспортеров зерна в Ростовской области десятки миллионов рублей за пыль, пишет «Город N».

Четыре крупных зернотрейдера региона выиграли суды с Росприроднадзором. Природоохранное ведомство подавало многомиллионные иски из-за ущерба водным объектам. Росприроднадзор полагает, что те страдают от пыли при перевалке зерна в портах. Некоторые судебные разбирательства еще не закончились.

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Дереза заявил, что проблему нужно решать на федеральном уровне. Он указал, что государственные документы по-разному трактуют вред от зерновой пыли. По мнению Дерезы, она, скорее, является кормовой базой для рыбы. Не считает зерновую пыль загрязнением и Минэкономразвития РФ. Но другие государственные ведомства придерживаются иного мнения.

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Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что проблема состоит не только в многомиллионных финансовых взысканиях. Если бы зернотрейдеры проиграли суды, некоторым их руководителям грозило бы уголовное расследование из-за загрязнения окружающей среды.

Ранее крупнейший зернотрейдер Ростовской области ТД «РИФ» подал иск в суд к Россельхознадзору из-за убытков, которые понес из-за нарушения срока выдачи фитосанитарного сертификата.

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