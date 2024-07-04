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Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Мужчину в Ростовской области осудили за хищение денежных средств

Житель Ростовской области украл деньги с «кредитки» умершего знакомого

4 июля 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney
Мужчину в Ростовской области осудили за хищение денежных средств
Мужчину в Ростовской области осудили за хищение денежных средств, подробностями поделились в объединенной пресс-службе судов региона.

Морозовский районный суд вынес приговор Евгению Егорову. Его признали виновным в хищении денежных средств с банковского счета.

На Дону сотрудница банка взяла кредиты на имя знакомых и присвоила себе деньги
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Еще в 2019 году Егоров с помощью сим-карты, зарегистрированной на его умершего знакомого, зарегистрировался от его имени в мобильном приложении одного из банков. Он обнаружил, что у умершего в банке была кредитная карта. Через его личный кабинет Егоров перевел деньги с «кредитки» себе на счет. Сумма хищения составила 105 тысяч рублей.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет условного заключения.

Ранее RostovGazeta рассказала о новых видах мошенничества в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Кража#Морозовский район#Происшествия
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