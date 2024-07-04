Житель Ростовской области украл деньги с «кредитки» умершего знакомого

Еще в 2019 году Егоров с помощью сим-карты, зарегистрированной на его умершего знакомого, зарегистрировался от его имени в мобильном приложении одного из банков. Он обнаружил, что у умершего в банке была кредитная карта. Через его личный кабинет Егоров перевел деньги с «кредитки» себе на счет. Сумма хищения составила 105 тысяч рублей.



На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет условного заключения.



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