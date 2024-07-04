Жительница Азова погибла из-за удара ледяной глыбой в Сочи

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По информации канала, 29-летнюю девушку накрыла снежная лавина в Сочи. Она отлетела на несколько метров после удара.
Пострадавшая получила серьезные травмы и через несколько дней скончалась в больнице. Она работала бариста в кофейне в Красной Поляне.
«В тот день вместе с ней находилась ее мама, которая приехала в гости. Женщину также накрыло лавиной, но она не получила серьезных травм», — уточняет канал.
Отмечается, что похороны прошли в Азове.
Ранее один человек погиб при столкновении двух катеров возле Азова.
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