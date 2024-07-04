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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:37

Жительница Азова погибла из-за удара ледяной глыбой

Жительница Азова погибла из-за удара ледяной глыбой в Сочи

4 июля 2024, 13:35
Фото: 1MI
Жительница Азова погибла из-за удара ледяной глыбой
В больнице скончалась жительница Ростовской области, которую снесло ледяной глыбой в Сочи, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, 29-летнюю девушку накрыла снежная лавина в Сочи. Она отлетела на несколько метров после удара.

Пострадавшая получила серьезные травмы и через несколько дней скончалась в больнице. Она работала бариста в кофейне в Красной Поляне.

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«В тот день вместе с ней находилась ее мама, которая приехала в гости. Женщину также накрыло лавиной, но она не получила серьезных травм», — уточняет канал.

Жительница Азова погибла из-за удара ледяной глыбой
Видео: Shot — ТГ

Отмечается, что похороны прошли в Азове.

Ранее один человек погиб при столкновении двух катеров возле Азова.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Сочи#Трагедия
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