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Жителям Ростова-на-Дону включили отопление в 35-градусную жару

Жителям Ростова-на-Дону включили отопление в 36-градусную жару

4 июля 2024, 10:38
Фото: 1MI
Жителям Ростова-на-Дону включили отопление в 35-градусную жару
В Ростове-на-Дону в некоторых квартирах неожиданно включили отопление, в то время, как за окном +36 градусов, сообщает портал privet-rostov, к которому обратились жители города.

Об горячих батареях сообщили сотрудники областного отделения Красного Креста и детского благотворительного фонда имени княгини Романовой, расположенного в доме на переулке Газетном, 70/74. Руководитель детского благотворительного фонда Нина Шевченко рассказала, что батареи в помещении были горячими с самого утра, находиться в нем в 40-градусную жару невозможно.

На данный момент, температура воздуха в городе поднялась до +36 градусов.

Кроме того, о горячих батареях в соцсети сообщили и жители Северного жилого массива. «Мы уже горим», — написал подписчик одного из телеграм-каналов.

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Однако другие поспешили успокоить возмущенных жителей сообщив, что батареи могли нагреться во время промывки системы отопления.

Ранее стало известно, что жители Левенцовки в Ростове останутся на сутки без воды при 40-градусной жаре.

До этого ростовчане застряли на колесе обозрения. Люди оказались на полчаса закрыты в кабинках на высоте в жару.

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