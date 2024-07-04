Жителям Ростова-на-Дону включили отопление в 36-градусную жару

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Об горячих батареях сообщили сотрудники областного отделения Красного Креста и детского благотворительного фонда имени княгини Романовой, расположенного в доме на переулке Газетном, 70/74. Руководитель детского благотворительного фонда Нина Шевченко рассказала, что батареи в помещении были горячими с самого утра, находиться в нем в 40-градусную жару невозможно.
На данный момент, температура воздуха в городе поднялась до +36 градусов.
Кроме того, о горячих батареях в соцсети сообщили и жители Северного жилого массива. «Мы уже горим», — написал подписчик одного из телеграм-каналов.
Однако другие поспешили успокоить возмущенных жителей сообщив, что батареи могли нагреться во время промывки системы отопления.
Ранее стало известно, что жители Левенцовки в Ростове останутся на сутки без воды при 40-градусной жаре.
До этого ростовчане застряли на колесе обозрения. Люди оказались на полчаса закрыты в кабинках на высоте в жару.