Жителям Ростова-на-Дону включили отопление в 36-градусную жару

Об горячих батареях сообщили сотрудники областного отделения Красного Креста и детского благотворительного фонда имени княгини Романовой, расположенного в доме на переулке Газетном, 70/74. Руководитель детского благотворительного фонда Нина Шевченко рассказала, что батареи в помещении были горячими с самого утра, находиться в нем в 40-градусную жару невозможно.