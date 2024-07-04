Жителям Ростова-на-Дону запретят гулять днем по Большой Садовой

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Так, жителям Ростова-на-Дону нельзя будет ходить по Большой Садовой в районе дома №98. Ограничения будут действовать с 8 по 14 июля 2024 года в период времени с 8.00 до 17.00 мск. Пешеходам перекроют дорогу от восточной стороны проспекта Соколова до улицы Социалистической по южной части Садовой.
Запрет будет действовать в связи с работами на фасаде здания по данному адресу.
Рекомендуется учитывать изменения в планировании прогулок.
Ранее жителям Ростовской области запретили находится в лесах. Территорию массива нельзя посещать как на транспорте, так и пешком.