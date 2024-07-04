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Жителям Ростова-на-Дону запретят гулять днем по Большой Садовой

Жителям Ростова-на-Дону запретят гулять днем по Большой Садовой

4 июля 2024, 08:57
Фото: 1MI
Жителям Ростова-на-Дону запретят гулять днем по Большой Садовой

В Ростове-на-Дону для пешеходов перекроют часть Большой Садовой

В Ростове-на-Дону введут ограничение на передвижение по улице Большая Садовая. Горожанам запретят ходить по определенному участку, сообщает департамент автомобильных дорог.

Так, жителям Ростова-на-Дону нельзя будет ходить по Большой Садовой в районе дома №98. Ограничения будут действовать с 8 по 14 июля 2024 года в период времени с 8.00 до 17.00 мск. Пешеходам перекроют дорогу от восточной стороны проспекта Соколова до улицы Социалистической по южной части Садовой.

Запрет будет действовать в связи с работами на фасаде здания по данному адресу.

В Ростове-на-Дону запретят парковку возле Перинатального центра
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Рекомендуется учитывать изменения в планировании прогулок.

Ранее жителям Ростовской области запретили находится в лесах. Территорию массива нельзя посещать как на транспорте, так и пешком.

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