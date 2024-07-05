Делом пропавшей в Дагестане студентки из Ростова займутся на федеральном уровне

Напомним, что Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года. Девушка поехала на соревнования в Дагестан. После спортивного мероприятия она пошла на берег моря и через время пропала с камер видеонаблюдения. Местонахождение Анны до сих пор неизвестно.