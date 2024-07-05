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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Делом пропавшей в Дагестане студентки из Ростова займутся на федеральном уровне

Делом пропавшей в Дагестане студентки из Ростова займутся на федеральном уровне

5 июля 2024, 13:55
Фото: Телеграм-канал Анна Цомартова
Делом пропавшей в Дагестане студентки из Ростова займутся на федеральном уровне
Ростовчанка Диана Цомартова рассказала о первых результатах своей поездки в приемную президента. Делом ее пропавшей дочери занялись на федеральном уровне, сообщает «Комсомольская правда Ростов».

Родители спортсменки Анны Цомартовой продолжают искать свою дочь. Девушку не могут найти уже пять месяцев. Чтобы сдвинуть дело с места, обеспокоенная мать обратилась в приемную президента. Две недели назад женщина лично посетила Кремль.

Уже вечером 4 июля Диана Цомартова получила положительный ответ. Прокуратура и Следком проведут проверку по всем пунктам обращения женщины.

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Напомним, что Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года. Девушка поехала на соревнования в Дагестан. После спортивного мероприятия она пошла на берег моря и через время пропала с камер видеонаблюдения. Местонахождение Анны до сих пор неизвестно.

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