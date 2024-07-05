Делом пропавшей в Дагестане студентки из Ростова займутся на федеральном уровне

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Родители спортсменки Анны Цомартовой продолжают искать свою дочь. Девушку не могут найти уже пять месяцев. Чтобы сдвинуть дело с места, обеспокоенная мать обратилась в приемную президента. Две недели назад женщина лично посетила Кремль.
Уже вечером 4 июля Диана Цомартова получила положительный ответ. Прокуратура и Следком проведут проверку по всем пунктам обращения женщины.
Напомним, что Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года. Девушка поехала на соревнования в Дагестан. После спортивного мероприятия она пошла на берег моря и через время пропала с камер видеонаблюдения. Местонахождение Анны до сих пор неизвестно.