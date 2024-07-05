Донской губернатор Голубев попросил жителей не трогать обломки беспилотников

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
По его словам, в случае подобных находок надо сразу же обратиться по номеру 112 или к правоохранителям.
Глава региона настоятельно попросил всех, кто находит то, что осталось от упавших БПЛА, любые незнакомые предметы или осколки, не приближаться к этим местам и не трогать опасные находки.
Напомним, что в ночь на пятницу, 5 июля, над регионом сбили 10 беспилотников.
Из-за рухнувших обломков на территории области возникли ландшафтные пожары. Пожарные бригады выехали на места происшествий для тушения огня.
По последней информации, пострадавших нет.