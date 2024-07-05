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Updated Сегодня, 05:12

Донской губернатор Голубев попросил жителей не трогать обломки беспилотников

Донской губернатор Голубев попросил жителей не трогать обломки беспилотников

5 июля 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил местных жителей не трогать найденные обломки дронов, говорится в его Telegram.

По его словам, в случае подобных находок надо сразу же обратиться по номеру 112 или к правоохранителям.

Глава региона настоятельно попросил всех, кто находит то, что осталось от упавших БПЛА, любые незнакомые предметы или осколки, не приближаться к этим местам и не трогать опасные находки.

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Напомним, что в ночь на пятницу, 5 июля, над регионом сбили 10 беспилотников.

Из-за рухнувших обломков на территории области возникли ландшафтные пожары. Пожарные бригады выехали на места происшествий для тушения огня.

По последней информации, пострадавших нет.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Беспилотники#Дроны#Происшествия
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