Донской губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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В ночь на пятницу, 5 июля, на регион началась атака. Подразделения ПВО сработали по нескольким воздушным целям, уничтожив 10 дронов.
Однако из-за падения обломков в Ростове и Азовском районе вспыхнули ландшафтные пожары. На места происшествий выехали специалисты для тушения огня.
На данный момент сообщается, что пострадавших нет. Остальные детали уточняются.
Пользователи в соцсетях попросили скорее потушить пожар и привлечь вертолеты, так как животным некуда убегать.
«Огромное спасибо нашим защитникам, нашим парням из ПВО. Ребята, родненькие, сил вам, здоровья, крепких нервов», — пишут местные жители.
Ранее охотничьи ружья для стрельбы по дронам передал донской регион в зону спецоперации.