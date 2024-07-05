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Updated Сегодня, 04:45

Донской губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников

Донской губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников

5 июля 2024, 04:37
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области сбитые части беспилотников стали причиной пожаров, рассказал губернатор Василий Голубев.

В ночь на пятницу, 5 июля, на регион началась атака. Подразделения ПВО сработали по нескольким воздушным целям, уничтожив 10 дронов.

Однако из-за падения обломков в Ростове и Азовском районе вспыхнули ландшафтные пожары. На места происшествий выехали специалисты для тушения огня.

Сбитые беспилотники спровоцировали пожары в Ростове-на-Дону
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На данный момент сообщается, что пострадавших нет. Остальные детали уточняются.

Пользователи в соцсетях попросили скорее потушить пожар и привлечь вертолеты, так как животным некуда убегать.

«Огромное спасибо нашим защитникам, нашим парням из ПВО. Ребята, родненькие, сил вам, здоровья, крепких нервов», — пишут местные жители.

Ранее охотничьи ружья для стрельбы по дронам передал донской регион в зону спецоперации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожары#Губернатор#Беспилотники
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