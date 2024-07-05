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Донской губернатор Голубев сделал заявление после возгорания 10 построек

Донской губернатор Голубев сделал заявление после возгорания 10 построек

5 июля 2024, 08:50
В Ростовской области в пятницу, 5 июля, загорелись три дома и семь хозпостроек, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что пожар начался в поселке Золотой Колос, сейчас его тушат при помощи вертолета. Кроме того, задействовали 70 человек и 20 единиц техники.

Изначально возгорание произошло в частном домовладении, после чего огонь начал перекидываться на другие дома. Причиной стала плотная застройка.

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«Всего пожар охватил 3 дома и 7 хозяйственных построек. В настоящее время пожар локализован», — прокомментировал глава региона.

Он добавил, что будут составлены списки людей, у которых пострадало имущество. Им планируется оказать помощь.

По информации регионального УМЧС, площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. А причиной стало замыкание электропроводки.

До этого сбитые беспилотники спровоцировали пожары в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Губернатор#Происшествия
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