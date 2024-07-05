Донской губернатор Голубев сделал заявление после возгорания 10 построек

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Напомним, что пожар начался в поселке Золотой Колос, сейчас его тушат при помощи вертолета. Кроме того, задействовали 70 человек и 20 единиц техники.
Изначально возгорание произошло в частном домовладении, после чего огонь начал перекидываться на другие дома. Причиной стала плотная застройка.
«Всего пожар охватил 3 дома и 7 хозяйственных построек. В настоящее время пожар локализован», — прокомментировал глава региона.
Он добавил, что будут составлены списки людей, у которых пострадало имущество. Им планируется оказать помощь.
По информации регионального УМЧС, площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. А причиной стало замыкание электропроводки.
До этого сбитые беспилотники спровоцировали пожары в Ростове-на-Дону.