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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

5 июля 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney
Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области
Над Ростовской области в ночь на пятницу, 5 июля, сбили 10 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку. Для этого применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Также 14 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем и 26 — над Запорожской областью.

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Из-за падения обломков в Ростове и Азовском районе вспыхнули ландшафтные пожары. На места происшествий выехали пожарные бригады для ликвидации возгораний.

По последним данным, пострадавших нет. Другие подробности уточняются.

По информации регионального УМЧС, а Азовском районе угрозы распространения огня нет. На месте работают 24 человека, они используют шесть единиц техники.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Террористическая атака#Происшествия
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