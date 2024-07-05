Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
По информации министерства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку. Для этого применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Также 14 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем и 26 — над Запорожской областью.
Из-за падения обломков в Ростове и Азовском районе вспыхнули ландшафтные пожары. На места происшествий выехали пожарные бригады для ликвидации возгораний.
По последним данным, пострадавших нет. Другие подробности уточняются.
По информации регионального УМЧС, а Азовском районе угрозы распространения огня нет. На месте работают 24 человека, они используют шесть единиц техники.